Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, inwestorzy stracili setki milionów złotych

Michał Sapota chciał być największym deweloperem w Polsce. Ale w złotych dla tej branży czasach jego spółce grozi upadłość, a on sam trafił do aresztu, zostawiając na lodzie tysiące poszkodowanych.

Łódź, jedna z niedokończonych inwestycji spółki HREIT. Prezes zawsze tłumaczył, że wykopy, fundamenty i puste działki to tylko przejściowe problemy.

Swoje 50. urodziny Michał Sapota, większościowy udziałowiec grupy dewelopersko-inwestycyjnej HRE Investments, spędził za kratkami. W połowie września został aresztowany na trzy miesiące, a łódzka prokuratura okręgowa zarzuca mu oszustwo wielkich rozmiarów. Poszkodowani dzielą się na dwie grupy. Straty nabywców mieszkań, którzy wpłacili zaliczki, ale do dziś nie odebrali kluczy, prokuratura podsumowała na 40 mln zł, ale przesłuchała tylko niewielką część niedoszłych właścicieli. Z kolei straty inwestorów indywidualnych, którzy kupowali udziały w spółkach celowych, oszacowano na 143 mln zł. Z informacji POLITYKI wynika, że od „ciułaczy” udało się Sapocie pozyskać prawie 1,5 mld zł, z czego niemal 1 mld nie wrócił do właścicieli.

Strona internetowa spółki deweloperskiej HREIT wciąż działa i informuje, że u podstaw firmy leżą „jakość i sumienność”. Dotychczas udało jej się zrealizować dziewięć inwestycji, kilka oddała w tym roku, chcąc zadać kłam pogłoskom, że nie buduje i czeka ją upadłość. Sąd wyznaczył jednak zarządcę przymusowego, a z jego raportu wynika, że jeśli chodzi o ok. 30 pozostałych inwestycji przypisywanych HREIT, to w większości przypadków na budowie nic się nie dzieje, prace przerwano na bardzo wstępnym etapie albo w ogóle ich nie rozpoczęto.

Poszedł w cyferki

Sapota bardzo starał się być postrzegany w branży jako oryginał. Długie, rozrzucone w nieładzie włosy, gęsta broda sięgająca klatki piersiowej, niekiedy zapleciona w warkocz. Dżinsy, tenisówki, T-shirt. W mowie krótki, zwięzły i po żołniersku dosadny. Michał Cebula, były wspólnik w HRE Investments:

– Poznaliśmy się, gdy był prezesem Murapolu, a ja załatwiałem firmie finansowanie. Umówiłem spotkanie w Warszawie z zarządem dużego banku, mieli klepnąć kredyt.