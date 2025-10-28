Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Piątek
Marcin Piątek
28 października 2025
Rynek

Wykończony pod klucz

Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, inwestorzy stracili setki milionów złotych

28 października 2025
Michał Sapota Michał Sapota Marek Wiśniewski/Puls Biznesu / Forum
Michał Sapota chciał być największym deweloperem w Polsce. Ale w złotych dla tej branży czasach jego spółce grozi upadłość, a on sam trafił do aresztu, zostawiając na lodzie tysiące poszkodowanych.
Łódź, jedna z niedokończonych inwestycji spółki HREIT. Prezes zawsze tłumaczył, że wykopy, fundamenty i puste działki to tylko przejściowe problemy.Tomasz Stańczak/Agencja Wyborcza.pl Łódź, jedna z niedokończonych inwestycji spółki HREIT. Prezes zawsze tłumaczył, że wykopy, fundamenty i puste działki to tylko przejściowe problemy.

Swoje 50. urodziny Michał Sapota, większościowy udziałowiec grupy dewelopersko-inwestycyjnej HRE Investments, spędził za kratkami. W połowie września został aresztowany na trzy miesiące, a łódzka prokuratura okręgowa zarzuca mu oszustwo wielkich rozmiarów. Poszkodowani dzielą się na dwie grupy. Straty nabywców mieszkań, którzy wpłacili zaliczki, ale do dziś nie odebrali kluczy, prokuratura podsumowała na 40 mln zł, ale przesłuchała tylko niewielką część niedoszłych właścicieli. Z kolei straty inwestorów indywidualnych, którzy kupowali udziały w spółkach celowych, oszacowano na 143 mln zł. Z informacji POLITYKI wynika, że od „ciułaczy” udało się Sapocie pozyskać prawie 1,5 mld zł, z czego niemal 1 mld nie wrócił do właścicieli.

Strona internetowa spółki deweloperskiej HREIT wciąż działa i informuje, że u podstaw firmy leżą „jakość i sumienność”. Dotychczas udało jej się zrealizować dziewięć inwestycji, kilka oddała w tym roku, chcąc zadać kłam pogłoskom, że nie buduje i czeka ją upadłość. Sąd wyznaczył jednak zarządcę przymusowego, a z jego raportu wynika, że jeśli chodzi o ok. 30 pozostałych inwestycji przypisywanych HREIT, to w większości przypadków na budowie nic się nie dzieje, prace przerwano na bardzo wstępnym etapie albo w ogóle ich nie rozpoczęto.

Poszedł w cyferki

Sapota bardzo starał się być postrzegany w branży jako oryginał. Długie, rozrzucone w nieładzie włosy, gęsta broda sięgająca klatki piersiowej, niekiedy zapleciona w warkocz. Dżinsy, tenisówki, T-shirt. W mowie krótki, zwięzły i po żołniersku dosadny. Michał Cebula, były wspólnik w HRE Investments:

Poznaliśmy się, gdy był prezesem Murapolu, a ja załatwiałem firmie finansowanie. Umówiłem spotkanie w Warszawie z zarządem dużego banku, mieli klepnąć kredyt.

Polityka 44.2025 (3538) z dnia 28.10.2025; Rynek; s. 41
Oryginalny tytuł tekstu: "Wykończony pod klucz"
Marcin Piątek

Marcin Piątek

W swojej pierwszej poważnej pracy – sportowej redakcji „Rzeczpospolitej” – usłyszał, że brak dyplomu z dziennikarstwa nie przeszkadza w jego uprawianiu, a nawet pozornie zgrany temat ma w sobie potencjał pod jednym warunkiem: nie mielić mielonego.

W „Polityce” od końca 2008 r., a stały związek zawdzięcza Justynie Kowalczyk. Było tak: została w Libercu podwójną mistrzynią świata w biegach narciarskich, w poniedziałkowe przedpołudnie zadzwonił telefon z mitycznego redakcyjnego IV piętra z sugestią, że Justyna świetnie wyglądałaby na okładce, tylko trzeba pod nią co nieco napisać. Termin: sześć godzin. Zamówienie zostało przyjęte, czego następstwem był paraliż twórczy, na szczęście przejściowy. Okładka poszła, etat przyszedł.

W ostatnich latach autorsko aktywny w sportowym rewirze raczej okazjonalnie, stara się teraz nie mielić głównie w dziale rynkowym oraz korzystając z gościnności szefostwa działu społecznego i kulturalnego. Na nadmiar zebranego materiału oraz syntezę przekazu dobrze robi mu thrash metal, ze szczególnym uwzględnieniem królowej gatunku, która, jak wiadomo, jest tylko jedna.

Reklama