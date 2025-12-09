Ludzie na lodzie. Klienci HREIT mają kredyty, nie mają mieszkań. Izabela za kilka dni miała się wprowadzać

Dramatu tysięcy ludzi oszukanych przez dewelopera HREIT można było uniknąć, gdyby instytucje państwowe połączyły kropki, które od dawna widziały. Nie potrafiły czy nie chciały?

O tej porze roku Izabela Dudziak miała już odliczać dni dzielące ją i nastoletnią córkę od wprowadzenia się do wymarzonego mieszkania, dwa pokoje z kuchnią, na przedmieściach Wrocławia. Deweloper HREIT obiecywał przekazanie kluczy do końca listopada tego roku. Na razie Izabela Dudziak zaprasza niebawem na lodowisko. Budowa stanęła kilkanaście miesięcy temu na etapie dziury w ziemi zalanej betonem, nieckę wypełniła woda, pierwsze mrozy zrobią swoje.

Izabela Dudziak jest na lodzie dosłownie i w przenośni. Mieszkania nie ma, perspektywy jego powstania są marne, a licznik kosztów już bije. – Mieszkanie wraz z miejscem postojowym i komórką lokatorską kosztowało prawie 460 tys. zł. Na całość wzięłam kredyt w banku PKO BP, skorzystałam też z rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, dostałam 60 tys. Od grudnia spłacam więc raty, niemal 1,4 tys. zł miesięcznie. I cztery tysiące płacę za wynajem. Masakra – mówi.

Kredytobiorcy na razie spłacają wyłącznie odsetki. Część kapitałowa, realnie obniżająca zadłużenie, zostanie uwzględniona w comiesięcznej spłacie dopiero po przekazaniu aktów własności lokalu. Na co się nie zanosi.

Funduszu nie dotyczy

Inwestycje HREIT w całej Polsce utknęły na etapie płyty fundamentowej, dziury w ziemi albo pustych działek. Bywa, że obciążonych roszczeniami w księgach wieczystych idących łącznie w setki milionów złotych. Założyciel HRE Investments (spółki matki dewelopera HREIT) Michał Sapota spędził w areszcie ponad dwa miesiące. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zarzuca mu oszustwo wielkich rozmiarów, a decyzja, czy firma może przejść restrukturyzację, czy zostanie postawiona w stan upadłości, wciąż nie zapadła.

Na razie prokuratura doliczyła się 682 pokrzywdzonych nabywców mieszkań HREIT, suma poniesionych przez nich strat to 142 mln zł.