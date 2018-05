VII edycja Listków CSR POLITYKI - coraz bliżej finału

W minionym roku było ich 111, a w 2016 r. – 104. Ale tylko 9 organizacji otrzyma Złoty Listek CSR POLITYKI, 21 – Srebrny, a 36 – Biały.

Z analiz ankiet wynika, że w zestawieniu co roku bierze udział ok. 80 proc. tych samych organizacji. Mimo to, co roku następują przetasowania w trzech grupach listków. Niektórzy spadają do niższej grupy, inni wypadają poza zestawienie, a nieliczni potrafią co najmniej przez pięć lat z rzędu utrzymać swoją pozycję.

Oprócz ankiety, firmy przysyłały do redakcji także najlepsze projekty w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’S), które realizowały w 2017 r., a już przyniosły one realną zmianę biznesową, społeczną, czy ekonomiczną. Firmy nadesłały 113 zgłoszeń, które dotyczyły przede wszystkim trzech z 17 Celów: Edukacja na wysokim poziomie; Eliminacja nierówności; Zrównoważone miasta i społeczności. Dziesięć najlepszych, których działania mogą być wzorem dla innych przedsiębiorstw, wyróżnimy dyplomami.

Zestawienie organizowane jest już po raz siódmy przez Tygodnik POLITYKA przy współpracy merytorycznej firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Szczegółowe wyniki tegorocznej ankiety oraz najlepsze praktyki w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju opublikujemy 23 maja.