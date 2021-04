„Pióro odpowiedzialności” dla dziennikarzy tygodnika POLITYKA

Już po raz 11 Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło wyniki konkursu dla dziennikarzy i ekspertów CSR na najlepsze teksty na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Do obecnej edycji konkursu zgłoszonych zostało 147 artykułów w trzech kategoriach. Najwięcej publikacji (52) dotyczyło kategorii „artykuł ekspercki - media elektroniczne i drukowane”, 47 - kategorii „artykuł prasowy - media elektroniczne i drukowane” , a 48 - kategorii tematycznej, która w tym roku dotyczyła tekstów poświęconych pandemii i jej wpływowi na miejsca pracy.

Nagrodę główną, za najlepszy artykuł prasowy w kategorii media elektroniczne i drukowane jury konkursu przyznało Cezaremu Kowandzie, dziennikarzowi tygodnika POLITYKA, za tekst „Covidowy ślad węglowy”. Materiał nagrodzono za „niezwykle celne ukazanie nieoczywistych dla wszystkich strat dla środowiska naturalnego wynikających z pandemii”.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał także inny dziennikarz tygodnika POLITYKA Adam Grzeszak. Jego artykuł „Kuchenni rewolucjoniści” jury doceniło „ za podjęcie tematu zmian w gastronomii wynikających z rozwoju branży food tech oraz przedstawienie szeregu inspirujących przykładów”.

Wyniki konkursu zaprezentowane zostały podczas premiery 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Najnowszy raport zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich (55 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk, dostępnej na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.