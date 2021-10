Klimat na budowanie

Nasze domy muszą stać się bardziej energooszczędne. Powinny lepiej chronić przed chłodem zimą i przed upałem latem. Tylko w ten sposób będziemy w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i równocześnie odciążyć domowy budżet.

Ekonomia i ekologia idą ze sobą w parze. Z jednej strony obserwujemy drastyczny wzrost cen gazu i prądu. Gaz tylko w tym roku zdrożał w trzech etapach o niemal 20 proc., a przecież wielu Polaków używa go do ogrzewania mieszkań i domów. Prąd, czasem również wykorzystywany do ogrzewania, a powszechnie do chłodzenia budynków latem, już na początku przyszłego roku będzie zapewne o kilkanaście procent droższy niż dzisiaj. Nigdy zatem tak opłacalne jak dzisiaj nie było inwestowanie w termomodernizację domów.