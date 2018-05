Niepełnosprawny nie znaczy aseksualny

Tekst został opublikowany w POLITYCE w listopadzie 2014 roku.

Matce 16-latki z zespołem Downa słowa seks czy współżycie nie przechodzą przez usta. Dlatego napisała list do księdza. Pytała, co powinna zrobić w związku z tym problemem, jakim jest niezdrowe zainteresowanie córki chłopcami. „Szkodliwy dla jej zdrowia samogwałt” – jak nazwali to rodzice – 13-letniej Marysi po mózgowym porażeniu dziecięcym, został ukrócony poprzez wymianę drewnianej rozpórki, która ułatwiała jej siedzenie w wózku. To nic, że nowa, szmaciana, słabo trzyma i powoduje większą deformację kręgosłupa. Grunt, że nie nadawała się do ocierania, czyli robienia „tych świństw”. Problem czasowo zażegnany.

Ukarać, czyli rodzice

Uczestniczka protestów rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie Anna Kalbarczyk-Perzanowska, mama 7-letniego Przemka z autyzmem, zwykle spotyka się z traktowaniem seksualności dzieci właśnie jako, najłagodniej rzecz ujmując, kłopotu. – Najczęściej rodziny, umęczone codzienną opieką i brakiem pieniędzy, mówią o niej jako wstydliwej patologii albo chorobie, którą trzeba wyleczyć – przyznaje. Zabieg chirurgiczny albo w przypadku chłopców kastracja farmakologiczna (kiedy psychiatra uzna, że zagrażają innym) to rzadkość. Na pierwszym miejscu są kary fizyczne, tuż po nich zastraszanie.

Na przykład 8-letnia, upośledzona w stopniu lekkim Wiktoria, przyłapana na masturbacji w wannie, najpierw – dla przykładu – dostała kilka klapsów. Potem, kiedy matka zauważyła, że córka używa butelek, wszystkie kosmetyki wylądowały w schowku. Kiedy jednak dziewczyna nadal to robiła, matka zaczęła ją straszyć szpitalem i operacją. Albo 10-letni, upośledzony umysłowo Rafał, który złapany na onanizmie najpierw był bity, a potem zamykany w ciemnym pokoju. Efekt był taki, że przestał to robić w domu, a zaczął w szkole. Masturbował się nie tylko sam, ale też zmuszał bardziej uległych kolegów.

– Masturbacja jako zachowanie seksualne jest czymś normalnym, rozwojowym i niezależnym od niepełnosprawności – mówi psychoseksuolog Bianca Beata Kotoro, prowadząca m.in. zajęcia z edukacji seksualnej w placówkach specjalnych. – Tyle że dzieci, nie tylko te upośledzone, którym nie zapewnia się ani wiedzy, ani pola intymności, będą masturbować się w miejscach publicznych i uchodzić za „chorych zboczeńców”. A wystarczyłoby tak niewiele: wyuczyć je, gdzie mogą to zrobić, zachowując intymność (łazienka, pokój), i nie zrobić sobie przy okazji krzywdy.

Przemilczeć, czyli szkoły

Marzena Mieszkowicz, neurologopeda i przez wiele lat nauczycielka wychowania do życia w rodzinie (wycofanego z placówek specjalnych), uczyła nastolatki, które socjalizowane na istoty aseksualne nie miały pojęcia, jak zachować się w kontaktach z płcią przeciwną. – Na imprezach integracyjnych wpadały w skrajności – wspomina. – Jedne uciekały, inne nachalnie zachęcały chłopców do stosunku seksualnego. Te, które zachęcały, ale też część tych uciekających – co potem wychodziło podczas rozmów na lekcjach – miały już za sobą inicjację seksualną. Zazwyczaj ich pierwszym partnerem był ktoś z najbliższych: sąsiad, konkubent matki, kuzyn, ojciec. Nie potrafiły mówić o tym, co je spotkało, w kategoriach molestowania czy gwałtu. Traktowały to jako coś oczywistego, wynikającego z całkowitej zależności od dorosłych. Jednocześnie oddzielały gwałt i molestowanie od seksu z rówieśnikami. Do wymyślonego przez Marzenę tajemniczego dzbanuszka wrzucały anonimowe karteczki z pytaniami, np. „Czy zanim chłopak zrobi stosunek, potrzebna jest palcówka”.

– Odpowiadałam na każde pytanie, usiłowałam przemycić wiedzę na temat środków antykoncepcyjnych czy zwyczajnych zasad higieny, ale często byłam kontrolowana przez panią dyrektor. Słyszałam, że nie powinnam ich niepotrzebnie rozbudzać – wspomina. O seksualności niepełnosprawnych nastolatków jako temacie zbędnym (przy okazji odrzucenia napisanego przez niego podręcznika do życia w rodzinie, uwzględniającego potrzeby seksualne osób z niepełnosprawnością) usłyszał również działacz Prozumienia na rzecz Edukacji Seksualnej psycholog Tomasz Garstka: – Recenzentom z MEN nie spodobało się, że pisaliśmy o niepełnosprawnych jako istotach seksualnych i przyznaliśmy im prawo do własnej orientacji seksualnej. Również homoseksualnej.

Napiętnować, czyli internaty i ośrodki

Magda, która na jednym z forów prowadzi grupę dyskusyjną dla kobiet z niepełnosprawnością, przyznaje, że w pętaniu seksualności, również tej objętej podwójnym tabu, bo homoseksualnej, przodują internaty dla niewidomych prowadzone przez siostry zakonne. Do niedawna oddzielające chłopców od dziewczyn, coraz częściej decydują się na koedukację, ale starannie pilnują wyznaczonych granic, np. rozdziału na płcie podczas posiłków czy odrabiania lekcji. Kiedy siostry zauważą nastolatków, którzy ich zdaniem żywią do siebie grzeszne uczucia, jednego z nich wysyłają do innego ośrodka. Drugiemu zalecają spowiedź albo post. Czasem też polecają, akurat dostępne w brajlu, żywoty świętych.

Waldek, niedowidzący gej, przyłapany na pocałunku z kolegą, po lekturze historii jednego z błogosławionych pustelników zaczął się biczować, spał na krzyżu, kiedy pojawiały się myśli o masturbacji, ostrym drapakiem do garnków pocierał nadgarstki. W internacie został uznany za małego świętego, w domu, gdzie przerobił garaż na pustelnię i usiłował się umartwiać, rodzice patrzyli przez palce.

– I tak miał szczęście, że nie został publicznie napiętnowany jako gej kaleka i później pobity przez kolegów. A to akurat stały motyw w historiach znajomych, wyautowanych wbrew ich woli – mówi Barbara (nie zgadza się na podanie nazwiska), twórczyni warszawskiej grupy wsparcia dla gejów i lesbijek z niepełnosprawnością. Ale publiczne piętnowanie grzesznych i – zdaniem sióstr zakonnych – patologicznych zachowań seksualnych zdarza się nie tylko w ośrodkach katolickich. Marzena Mieszkowicz pamięta historię pensjonariuszek internatu przy szkole specjalnej, które za wzajemną masturbację zostały ukarane przez wychowawców i publicznie nazwane lesbijkami. Hasło podchwycili inni uczniowie, którzy nie do końca znali znaczenie słowa, ale wydawało im się, że może oznaczać coś złego. Dziewczyny nie wykazywały zachowań homoseksualnych, ale do końca szkoły były „tymi zboczonymi lesbijkami”, na które trzeba bardziej uważać.