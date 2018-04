Violetta Krasnowska Seminaria obywatelskie Sowa i obywatele Wśród części Polaków pojawiła się potrzeba spotykania się. W sprawach kraju.

Tadeusz Późniak/Polityka Państwo Karwowscy (Jan czwarty od prawej, poniżej jego żona, Hanna) podczas jednego z Seminariów Obywatelskich odbywających się w ich mieszkaniu na Ursynowie. Państwo Karwowscy zajmowali się przez kilkadziesiąt lat uprawą borówki wysokiej. Swoje życie dzielili między prowadzenie plantacji a pasję: śpiewanie z grupą przyjaciół w amatorskim chórze. Dwa lata temu, po ostatnich wyborach parlamentarnych, zaczęła w nich narastać frustracja. – Byliśmy zdruzgotani tym, co robi się w naszym kraju, przerażeni niszczeniem instytucji państwa, budowaniem politycznego poparcia na cynicznie pobudzonych negatywnych emocjach wyborców – mówi Jan Karwowski.

Wymyślił, że aby się przeciwstawić, trzeba najpierw obiektywnie nazwać to, co się dzieje. – Doszedłem do wniosku, że potrzebujemy języka, który nam umożliwi racjonalną dyskusję z ludźmi „tamtej strony”– tłumaczy. Tak w domu Karwowskich na Ursynowie powstał salon. Sami lub przez znajomych docierają do ekspertów – prawników, polityków, socjologów, politologów, prosząc, by zechcieli przyjść na spotkanie. I przychodzą, nic za to nie chcąc. W sobotnie przedpołudnia salon zapełnia się przyjaciółmi i znajomymi, zwykle około 30 osób. Przychodzą ludzie z przeróżnych branż: rolnicy, prawnicy, lekarze, nauczyciele akademiccy, ludzie teatru. Te spotkania nazwali Seminarium Obywatelskim, w skrócie Sowa. Spotkania zaczęli od wykładu o erystyce, czyli sztuce prowadzenia sporów. Oddzielne debaty poświęcone zostały mediom czy przemianom sceny politycznej związanym z inwazją mediów społecznościowych. Omawiano wyniki badań przeprowadzonych ostatnio przez prof. Krystynę Skarżyńską, psycholog z SWPS. Chodziło o związki cech osobowościowych ludzi z ich poglądami politycznymi. Okazało się, że wśród zwolenników partii prawicowych jest podział: na twardy elektorat i tych, z którymi można nawiązać dyskusję. Padały konkretne pytania praktyczne: jak do tych ludzi podejść, jak zagadnąć, czym nakłonić do podjęcia rozmowy? Nauki zdobyte na tych „tajnych kompletach” przenoszą na życie. Na rozmowy u fryzjera, z klientami. Coraz częściej w kolejne soboty opowiadają sobie o efektach. O, jak mówią, „zasianych ziarnach wątpliwości”. Wykorzystywali choćby omawianą sprawę pisowskiej ustawy o obrocie ziemią rolną przyjętą rok temu. Wielu ludzi, właścicieli gruntów, dowiaduje się ze zdziwieniem, że pod pozorem „obrony polskiej ziemi przed obcymi” drastycznie ograniczono ich prawa dysponowania własnością, co można przyrównać do przywiązania chłopa do ziemi jak w XIX w. Przed kilkoma dniami ktoś z salonu zapytał znajomego rolnika o nastroje na wsi, usłyszał, że coraz więcej ludzi na wsi uważa, że PiS kłamie. I że na wsi kłamca nie ma czego szukać. – To może drobiazgi, ale dające świadomość, że jednak może coś ode mnie zależy, nadzieja, że coś można zrobić – mówi Jan Karwowski. Takich i podobnych salonów wymiany opinii przybywa. Organizatorzy jednak zwykle nic o sobie nie wiedzą. Dlatego uczestnikom spotkań u Karwowskich marzy się coś na kształt Komisji Porozumiewawczej – do koordynowania działań. Sam Jan Karwowski nic nie wiedział na przykład o spotkaniach odbywanych nieopodal, w SWPS, przez stowarzyszenie Polska od Nowa. Powstałe – jak mówią Piotr Łukasiewicz i Michał Kobosko, jedni z założycieli – z frustracji i niezgody na to, w którą stronę idą zmiany w Polsce. Ta grupa skrzyknęła się na Facebooku na zasadzie „ponarzekajmy wspólnie i połączmy się w naszej biedzie”. Opowiadali sobie, co się złego dzieje w ich firmach i instytucjach. – Ale docelowo chcemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach w naszych specjalnościach na przyszłość – zastrzega Kobosko. Grupa ma już pół tysiąca członków. Jeden z wieczorów Polski od Nowa. Godz. 19, opustoszały budynek SWPS, jeszcze się nie zaczęło, ale sala pełna. Zaproszony gość prof. Marcin Matczak, prawnik, specjalista w zakresie teorii prawa, związany z Centrum Badań nad Prawem i Społeczeństwem Uniwersytetu Oksfordzkiego, będzie mówił o narracji w państwie PiS. Na widowni na przykład Jerzy Niemczuk, pisarz i scenarzysta (w tym „Rancza”). Przyjechał z żoną ze Szczytna. Przyszły też jego dwie wnuczki studentki. Akurat nie ma innych szczycieńskich idealistów – demokratów, ale następnym razem może się pojawią. Niemczuk podobnie myślących ludzi ze swojego miasta poznał na marszach KOD w Warszawie. Większość podobnych inicjatyw powstaje poza wielkimi ośrodkami. Spore wzięcie mają spotkania, na które przyjeżdżają goście z ośrodków uniwersyteckich. Profesura zresztą ostatnio sporo jeździ po Polsce. – W ostatnim roku byłam już w Białymstoku, w Olsztynie, Toruniu, Kaliszu, w Zakopanem, w Gorzowie Wielkopolskim, w Krakowie, Lublinie – wylicza prof. Ewa Łętowska. – Podobnie robi wielu moich kolegów. Wszędzie opowiada, „jak to działa”, tłumaczy mechanizmy działania państwa demokratycznego, wyjaśnia rolę konstytucji. Jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu spotkania. Zdaniem prof. Łętowskiej wynika to z deficytu poczucia sprawczości. Ludzie czują, że są przez władzę protekcjonalnie traktowani. Chcą wyjaśnić, czy jakiś zarzut jest słuszny czy nie? Dlatego pytają profesorów. – Ludzie chcą zrozumieć, co im może dać prawo, jak się nim posługiwać, gdzie politycy szwindlują – mówi prof. Ewa Łętowska. Z sali padają więc pytania o konkretne zdarzenia, jak w Gorzowie. Chciano wiedzieć: „Czy prezesa sądu naprawdę można odwołać faksem?”. Jeździ też 88-letni prof. Adam Strzembosz, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu. Występuje pro publico bono z wykładami „Między prawem i sprawiedliwością”. Sporo jeździ też prof. Matczak. Ostatnio z wykładem „Praworządność na rozdrożu” też był w Gorzowie Wielkopolskim, zaproszony przez stowarzyszenie Obywatele GW 66-400. Jeździ aktor Olgierd Łukaszewicz (rozmowa s. 29). Jeździ zapraszany często ambasador Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (wcześniej ambasador Polski przy UE). Ludzie pytają o odbiór Polski w UE, o to, czy i jak można to będzie w przyszłości naprawić. Ale też, czy możliwy jest polexit? Organizatorzy w kolejnych miasteczkach czasami tylko wystawiają puszkę, prosząc na koniec o datki, żeby zwrócić gościowi koszt dojazdu. – To wszystko konsoliduje ludzi, którzy się poznają, rozszerzają sieć kontaktów, a te w każdej chwili można uruchomić – mówi Jerzy Niemczuk. – Wszyscy robią i myślą podobnie, w małych grupach, i są sfrustrowani, że jest ich mało. Ale może nas jest jednak dużo? Może wystarczy ruszyć ogonem? Swoją małą walkę przeciw PiS podjęła też dr Katarzyna Mitros, neurobiolog. Kiedyś działała wspólnie z Jackiem Kuroniem, potem wyjechała do USA. Dziś żyje na dwa domy, pomiędzy Cambridge a Warszawą. Nie mogła spokojnie patrzeć na politykę PiS, odwołującą się do nacjonalizmu i ksenof

