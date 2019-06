Lęki młodej prawicy

Skrajnie nacjonalistyczne i ultrakonserwatywne poglądy ogromnej części polskiej młodzieży, zwłaszcza młodzieży męskiej, budzą niepokój, a nawet strach. To już nie wielkomiejska subkultura, jak kiedyś skinheadzi. Czy na naszych oczach rozgrywa się prawicowy bunt pokoleniowy?

Powstanie Konfederacji KORWiN Braun Leroy Narodowcy zdrowo przestraszyło prodemokratyczną część społeczeństwa. Z sondażu Kantaru tuż przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego wynikało, że jej głównym elektoratem są mężczyźni w wieku 18–30 lat – głosowanie na Konfederację deklarowało niemal 30 proc. spośród nich. W końcu 70 proc. młodych wyborców w ogóle nie poszło do urn, ale ten zaledwie kilkumiesięczny zlepek rozmaitych ugrupowań narodowych, nacjonalistycznych i konserwatywnych otarł się o próg wyborczy i omal nie wysłał do Brukseli swej reprezentacji, by „rozwalać od środka ten zdegenerowany twór oparty na antywartościach”.