Branża piękności zeszła do podziemia

Zapuszczeni jak nigdy w życiu, bardziej niż do lasu chcemy do kosmetyczki, fryzjera czy manikiurzystki. Branża piękności kwitnie więc w podziemiu.

Część usług zeszła do podziemia – klienci udają serwisantów sprzętu lub zapraszają do swoich domów.

Gdy poinformowano, że premier odmroził łono natury, Sabina, asystentka prezesa z branży IT, ze złości chlusnęła sobie kawę na szlafrok. Niech ją premier przekona, jak w nieświeżym uczesaniu ma wyjść na świeże powietrze? Namówiona przez dzieci odbyła mimo wszystko krótką przebieżkę, jednak – co do niej niepodobne – nie wrzuciła na FB fotografii na tle lasu. (– W berecie?)

Ostatni odrost robiła w prima aprilis. Myła w pracy filiżanki po gościach szefa, gdy zadzwoniła pani Jadzia: – Klienteczko, jutro mnie zamykają, przyjmuję tylko najwierniejszych, jak będzie trzeba nawet do północy.