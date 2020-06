Wybór ośrodka leczenia uzależnień: na co warto zwrócić uwagę wybierając konkretną placówkę?

Leczenie uzależnień to proces, który ma bardzo duży wpływ na przyszłe życie osoby walczącej z nałogiem oraz jej najbliższego otoczenia. Próbę odzyskania kontroli nad własnym życiem można podjąć w czasie profesjonalnej terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Podstawową kwestią jest jednak wybór odpowiedniej placówki, dostosowanej do potrzeb pacjenta. Co warto mieć na uwadze szukając profesjonalnego ośrodka?