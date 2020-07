Czy pandemię mamy już za sobą? Słusznie się baliśmy?

Rozmowa z prof. Adamem Kucharskim, epidemiologiem brytyjskim, który kształtował globalną strategię wobec pandemii Covid-19.

31 grudnia 2019 r. Komisja Zdrowia chińskiego miasta Wuhan raportuje przypadki dziwnego zapalenia płuc. Okazuje się, że chorobę wywołuje nieznany wcześniej koronawirus. Pięć dni później donosi o tym WHO. 13 stycznia pierwszy przypadek infekcji odnotowany zostaje poza granicami Chin. 11 marca WHO stwierdza oficjalnie, że mamy do czynienia z pandemią. Miesiąc później nadaje chorobie nazwę – Covid-19. Liczba zmarłych przekracza tysiąc. Wirus zauważony zostaje w kilkunastu państwach Europy.