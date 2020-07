Tomasz Markiewka o gniewie Polaków i tym, jak się przekłada na wyborcze decyzje

Rozmowa z Tomaszem Markiewką, filozofem, autorem książki „Gniew”.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Czy pan jest wkurzony?

TOMASZ MARKIEWKA: – Jestem. I to bardzo. Przede wszystkim wkurza mnie to, że po raz kolejny przegapiamy szansę na rozwiązanie podstawowych problemów naszego kraju. Weźmy służbę zdrowia. Jeszcze wczoraj biliśmy brawo pielęgniarkom i lekarzom za bohaterstwo w sprawie pandemii, ale za gestami nie poszły żadne konkretne rozwiązania, to nie był nawet główny temat kampanii. A ani rząd, ani prezydent nie wzbudzają zaufania, że coś się w tej kwestii zmieni.