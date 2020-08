Aktywistka LGBT w areszcie. Protestujący starli się z policją

O areszcie dla Margot z kolektywu Stop Bzdurom zdecydował sąd. Tłum zebrał się pod siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii i towarzyszył aktywistce do chwili zatrzymania. Demonstracje trwały do nocy.

Po Margot, czyli Małgorzatę Szutowicz, w piątek przyjechały aż trzy radiowozy. Czekała w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii (KPH) na warszawskim Solcu, o wsparcie dla niej kolektyw apelował na Facebooku. Protestujący, aktywiści i reporterzy byli na miejscu przed policją.

Okazało się, że Margot grożą teraz dwa miesiące aresztu. Taką karę wyznaczył stołeczny sąd, rozpatrujący dziś zażalenie prokuratury. Zarzut? „Wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami” uszkodziła jedną z furgonetek fundacji Pro-Prawo do Życia. Wozy te są oklejone plandeką z hasłami zrównującymi homoseksualizm z pedofilią, a edukację seksualną – z seksualizacją dzieci. Taki przekaz słychać też z umieszczonych na nich megafonów. Fundacja oszacowała straty na 6 tys. zł (przecięte opony i plandeka, urwane lusterko i tablica rejestracyjna, plamy z farby).

Gdyby policja działała równie sprawnie...

Jak tłumaczyła „Gazecie Wyborczej” prokurator Mirosława Chyr, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Margot jest stawiany też zarzut napaści na funkcjonariusza. Podejrzana „spowodowała u niego obrażenia w okolicy pleców i lewego nadgarstka. Zarzut obejmuje także stosowanie przemocy polegającej na szarpaniu i popychaniu Łukasza K. w celu zmuszenia pokrzywdzonego do zaprzestania nagrywania przebiegu zdarzenia”. Mariusz Dzierżawski, założyciel fundacji Pro-Prawo do Życia, mówił z kolei „Polityce”: – To nie były „obywatelskie zatrzymania”, tylko chuligańskie, bandyckie napaści. Dochodziło do nich wielokrotnie, były zgłaszane.

Pod siedzibą KPH zebrał się tłum, który towarzyszył Margot w drodze do centrum miasta. Na miejscu byli politycy lewicy: Maciej Gdula, Anna Maria Żukowska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Hanna Gill-Piątek, Małgorzata Prokop-Paczkowska. „Przyszłyśmy tutaj, żeby pokazać solidarność z osobami LGBT. Organy ścigania nie angażują się tak intensywnie w sprawie afer obozu rządzącego, czy nie ściga z takim zaangażowaniem przestępstw popełnianych z nienawiści” – mówi „Wyborczej” Dziemianowicz-Bąk, zaangażowana w sprawę Margot od początku.

Żyją nią też media społecznościowe. „Chcielibyśmy, żeby wymiar sprawiedliwości działał choć w połowie tak sprawnie, kiedy sprawa dotyczy osób atakujących marsze równości” – komentuje na Facebooku Grupa Stonewall z Poznania. „Wszystkich nas nie zamkniecie!” – skandują warszawiacy.

Policja: „Zero tolerancji dla łamania prawa”

Margot opuściła siedzibę KPH ok. godz. 18 w towarzystwie bliskich. Podeszła do radiowozu, zapukała w okno – bez reakcji. „I co? Tacy jesteście twardzi? Jak trzeba bić pedałów, walnąć nami o ziemię, a teraz nie ma tutaj jednego policjanta, który odważy się na oczach wszystkich mnie aresztować?” – krzyczała aktywistka, która udała się z tłumem pod pomnik Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. Miała przy sobie tęczową flagę. Przed bazyliką została zatrzymana przez funkcjonariuszy, nie wszyscy byli umundurowani.

Zrobił się chaos. Tłum blokował radiowozy i nie opuszczał centrum Warszawy po odjeździe Margot do aresztu. Policja pisze na Twitterze, konsekwentnie stosując wobec Margot formę męską, mimo że jest osobą niebinarną i identyfikuje się jako kobieta (misgendering to także forma przemocy): „W trakcie zatrzymania aktywisty tłum utrudniał działania policjantów. Wobec najbardziej agresywnych osób podejmowane są interwencje. Zero tolerancji dla łamania prawa”. Protestujących, którzy próbowali zablokować zatrzymanie Margot, a potem odjazd radiowozu, funkcjonariusze pacyfikowali. Media donoszą, że jeden aktywista został ranny.

Protest przeniósł się w związku z tym na komendę przy ul. Wilczej, gdzie odwożeni są ci, którzy „utrudniali policji działania”. Demonstracje trwały jeszcze długo.

Margot zatrzymana za homofobusa

Przypomnijmy kontekst: kolektyw Stop Bzdurom, który walczy z homofobią różnymi metodami, w czerwcu zatrzymał jedno z aut fundacji Pro-Prawo do Życia. Furgonetki jeżdżą odtąd w obstawie policji, a po Małgorzatę Szutowicz dwa tygodnie później przyjechała policja.

– O 10 zaczęli dobijać się do drzwi, kopać, grozić, że wezwą straż pożarną. Wpuściliśmy. Wszystkich wylegitymowali, odmówili podania własnych danych – wspominała „Polityce” w lipcu Lu, właścicielka mieszkania, z którego Margot zabrano. Jako podstawę prawną funkcjonariusze podali art. 15 Ustawy o policji. Lu: – Czyli totalny bullshit. Przyszli w cywilu, wywieźli ją bez butów nieoznakowanym radiowozem. Skuli, rzucali po ścianach, choć podążała za ich poleceniami. Mamy film z zatrzymania, wyślemy go do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na nagraniu widać funkcjonariusza, który przygważdża Margot do ziemi. Konsekwentnie zwraca się do niej w rodzaju męskim. Policja nie pozwoliła jej włożyć skarpetek i butów, nie wyjaśniła też, gdzie, dlaczego i na jakiej podstawie będzie ją przesłuchiwać. Szutowicz została w końcu wypuszczona. Odmówiła składania wyjaśnień i nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Sąd oddalił wniosek prokuratury o tymczasowy areszt, teraz się do niego jednak przychylił.

W jednym z lipcowych postów na Facebooku Margot napisała: „Wiem, że Polska Policja mnie kiedyś pewnie doje...”.