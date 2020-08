Ludzie kultury w obronie Margot: Wzywamy do działania

List uznanych twórców, historyków, filozofów z całego świata jest adresowany do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Publikujemy go w całości.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

my, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy swoje oburzenie represjami wymierzonymi w społeczność LGBT+ w Polsce. Solidaryzujemy się z aktywistkami, aktywistami oraz ich sojusznikami, brutalnie traktowanymi i zatrzymywanymi podczas protestów, przetrzymywanymi w areszcie i zastraszanymi. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie o przyszłość demokracji w Polsce, kraju o godnej podziwu historii walki o wolność i oporu wobec totalitaryzmu.

W piątek 7 sierpnia 2020 roku 48 osób zostało zatrzymanych przez policję w Warszawie – w niektórych przypadkach z użyciem przemocy – a następnie przetrzymanych pod zarzutem udziału w agresywnym nielegalnym zgromadzeniu. W rzeczywistości osoby te brały udział w pokojowym proteście, dając wyraz solidarności z aktywistką LGBT+ Margot, która została aresztowana za uszkodzenie furgonetki prowadzącej homofobiczną kampanię. Jej grupa umieściła także tęczowe flagi na warszawskich pomnikach, w tym na figurze Chrystusa.

Nie były to akcje „chuliganów” ani „prowokacje”, jak twierdzą prorządowe media w Polsce, ale raczej desperackie akty oporu przeciwko upadlającej, motywowanej homofobią mowie nienawiści. Uszkodzona furgonetka to jeden z wielu podobnych pojazdów rozpowszechniających w polskich miastach oburzające treści: zrównujące homoseksualizm z pedofilią, wskazujące gejów jako źródło chorób i zagrożenie dla dzieci. Wcześniejsze starania, by zatrzymać tę dobrze finansowaną kampanię za pomocą legalnych środków, nie przyniosły rezultatów.

Szerszy kontekst tych zdarzeń to używanie retoryki wymierzonej przeciwko LGBT+ podczas kampanii wyborczej przez prezydenta, polityków i media oraz atak na „ideologię LGBT”, któremu towarzyszyły uchwały licznych polskich gmin ogłaszających się „strefami wolnymi od ideologii LGBT”, rzekomo w obronie rodzin i dzieci, a także zeszłoroczny brutalny atak na Marsz Równości w Białymstoku.

Homofobiczna agresja w Polsce wzrasta, ponieważ jest wzmacniana przez rządzącą partię, która uczyniła z mniejszości seksualnych kozła ofiarnego, nie troszcząc się o bezpieczeństwo i dobrostan tych obywatelek i obywateli. Margot jest de facto ofiarą politycznych represji, aresztowaną za odmowę bycia poniżaną.

Wzywamy polski rząd, by przestał obierać sobie za cel mniejszości seksualne, by przestał wspierać organizacje propagujące homofobię, a także by pociągnął do odpowiedzialności osoby stojące za bezprawnymi i brutalnymi zatrzymaniami z 7 sierpnia 2020 roku.

Wzywamy Komisję Europejską do natychmiastowego podjęcia kroków w obronie podstawowych europejskich wartości – równości, niedyskryminacji, szacunku dla mniejszości – które zostały w Polsce pogwałcone. Prawa osób LGBT+ są prawami człowieka i jako takie powinny być chronione.

Pod listem w sprawie Margot podpisali się:

Naja Marie Aidt, duńska pisarka

Pedro Almodóvar, hiszpański reżyser

Jakuta Alikavazovic, francuska pisarka

Margaret Atwood, kanadyjska pisarka

Paul Auster, amerykański pisarz

John Banville, irlandzki pisarz

Sebastian Barry, irlandzki pisarz

Judith Butler, amerykańska filozofka

Sophie Calle, francuska pisarka

John Maxwell Coetzee, pisarz z Afryki Południowej

Isabel Coixet, hiszpańska reżyserka

Stephen Daldry, brytyjski reżyser

Jean-Baptiste Del Amo, francuski pisarz

Lucas Dhont, belgijski reżyser

Marion Döring, dyrektor Europejskiej Akademii Filmowej

Cynthia Enloe, amerykańska polityczka

Anne Enright, irlandzka pisarka

Ildiko Enyedi, węgierska reżyserka

Richard Flanagan, australijski pisarz

Barbara Frey, reżyserka teatralna i operowa ze Szwajcarii/Austrii

Timothy Garton Ash, brytyjski historyk

Agnieszka Graff, amerykanistka

Luca Guadagnino, włoski reżyser

Miron Hackenbeck, niemiecki dramaturg

Ed Harris, amerykański aktor i reżyser

Aleksander Hemon, pisarz z Bośni i Hercegowiny/USA

Agnieszka Holland, reżyserka

Siri Hustvedt, amerykańska poetka

Aki Kaurismäki, fiński reżyser

Padraic Kenney, amerykański historyk

Jan Komasa, reżyser

Ivan Krastev, bułgarski polityk

Jan Kubik, brytyjski polityk

Sidi Larbi Cherkaoui, belgijski choreograf

Yorgos Lanthimos, grecki reżyser

Andrzej Leder, filozof

Jacek Leociak, historyk

Jonathan Littell, francuski pisarz

Mike Leigh, brytyjski reżyser

Deborah Levi, brytyjska pisarka

Edouard Louis, francuski pisarz

Sergei Loznitsa, niemiecki/ukraiński reżyser

Valeria Luiselli, amerykańska pisarka

Dorota Masłowska, pisarka

Hisham Matar, amerykański pisarz

Ulrich Matthes, niemiecki aktor

Ian McEwan, brytyjski pisarz

Lina Meruane, chilijska pisarka

Teona Mitevska, reżyserka z Północnej Macedonii

Chantal Mouffe, belgijska filozofka

James Norton, brytyjski aktor

Claus Offe, niemiecki socjolog

Paweł Pawlikowski, reżyser

Richard Powers, amerykański pisarz

Axel Ranisch, niemiecki reżyser filmowy i operowy

Keith Ridgway, irlandzki pisarz

Philippe Sands, brytyjski prawnik i pisarz

Volker Schlöndorff, niemiecki reżyser

Marci Shore, amerykańska historyk

Stellan Skarsgaard, szwedzki aktor

Leila Slimani, francuska pisarka

Timothy Snyder, amerykański historyk

Johanna ter Steege, holenderska aktorka

Dariusz Stola, historyk

Małgorzata Szczęśniak, scenografka

Małgorzata Szumowska, reżyserka

Colm Tóibín, irlandzki pisarz

Olga Tokarczuk, pisarka

Alia Trabucco Zerán, chilijska pisarka

Fien Troch, belgijska reżyserka

Jan Vandenhouwe, belgijski dramaturg

Krzysztof Warlikowski, reżyser teatralny

Beau Willimon, amerykański scenarzysta

Adam Zagajewski, poeta

Slavoj Žižek, słoweński filozof