Hotel dla potrzebujących

W związku z pandemią oraz brakiem gości właściciel krakowskiego hotelu udostępnił za darmo pokoje potrzebującym. Teraz wszyscy razem czekają, aż ich los się odmieni.

Hotel Covid, trzy gwiazdki, położony w samym Śródmieściu między targowiskiem na Nowym Kleparzu a dworcem Kraków Główny. Jak co rano zaczyna się tu walka o przetrwanie kolejnego zimowego dnia pandemicznej rzeczywistości. Trzy piętra, 50 pokoi, każdy nowocześnie urządzony w uniwersalnych odcieniach szarości oraz bieli, z łazienką, bogato wyposażonym aneksem kuchennym, ekspresem do kawy, no i oczywiście dostępem do internetu – można by zareklamować, ale nie ma komu. Od roku, z krótkimi przerwami, chroniczny brak klienteli.