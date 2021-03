Nowa pomoc w nauce: nienarodzone dziecko w trójwymiarze

W najbliższym czasie do liceów i techników trafi 70 tys. egzemplarzy publikacji „Genesis”, przedstawiającej kolejne etapy rozwoju prenatalnego, a opracowanej przez antyaborcyjną Fundację Małych Stópek.

O akcji poinformował z okazji Narodowego Dnia Życia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w trakcie wspólnej konferencji z kierownikiem Fundacji Małych Stópek Marią Drąg, a także Justyną Walecz-Majewską, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Puławach.

Nienarodzone dzieci na biologii

Maria Drąg jest autorką tekstu do „Genesis”, nad której przygotowaniem MEiN objął patronat. Jak dowiedzieliśmy się z konferencji, to „naukowa książka z funkcją rozszerzonej rzeczywistości”. Twórcy informują, że należy pobrać do niej specjalną aplikację, „co pozwala „ożywiać” grafikę, przedstawiającą jeden z etapów rozwoju prenatalnego, i „obejrzeć nienarodzone dziecko w trójwymiarze”.

Nienarodzone dzieci mają być oglądane na lekcjach biologii, wychowania do życia w rodzinie, godzinie wychowawczej oraz na religii. Do każdego LO i technikum trafi pakiet 15 egzemplarzy tej pomocy dydaktycznej wraz z kartami pracy dla nauczyciela.

Szef MEiN nie podał informacji o poniesionych kosztach patronatu ani przygotowania publikacji i dystrybucji „Genesis”. Podkreślał natomiast, że „w każdym etapie życie jest absolutnie najcenniejszą wartością” i trzeba pokazać dzieciom, iż „każde nowe życie powinno być otoczone należytą troską”.

Samozadowolenie ministra Czarnka

W trakcie półgodzinnego spotkania przed kamerami nie padły żadne zapowiedzi dotyczące wsparcia dzieci, które nie chcą żyć (w ubiegłym roku 107 osób poniżej 18 lat podjęło skuteczne próby samobójcze; najmłodsza miała osiem). Nie było też mowy o tych, które żyć chcą, ale jest im trudno, bo szef resortu nie ma czasu uzgodnić ze współpracownikami perspektywy ich powrotu do stacjonarnej nauki i względnej normalności.

Spotkanie – prowadzone przez rzeczniczkę MEiN Annę Ostrowską oraz Jacka Łęskiego z TVP Info – odbyło się za to w przyjemnej atmosferze samozadowolenia i przekonania o słuszności własnych działań, niezakłócane przez pytania dziennikarzy, na które czasu nie przewidziano.