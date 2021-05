Jak szczepić bezdomnych? Noclegownie radzą sobie same

Narodowy Program Szczepień nie wyróżnia bezdomnych w żaden sposób, rząd nie ma na nich pomysłu. Pracownicy noclegowni sami informują o akcji szczepionkowej i rejestrują swoich pensjonariuszy.

Bezdomnych w Polsce przybywa. W ciągu ostatniego roku ludzie tracili pracę, wpadli w długi, rozpadły im się rodziny. Wielu tych, którym przed wybuchem epidemii udawało się ślizgać po powierzchni trudnego życia, przygniotła nowa rzeczywistość. Pomoc próbuje nieść sieć 406 noclegowni, wspieranych przez stołówki, a zimą ogrzewalnie, ale nie wszyscy trafiają do tych miejsc. – Wielu szczególnie nowych bezdomnych wstydzi się swojego stanu i ucieka przed ludźmi. Zimą ratują się przed zimnem jeżdżąc komunikacją miejską albo chowając się w kanałach, na działkach lub klatkach schodowych – mówi nam pracownica jednego z ośrodków pomocy społecznej w Warszawie.

Pojawienie się koronawirusa jeszcze skomplikowało dotychczasowe życie na ulicy. Jesień przyniosła drugą falę zachorowań na covid-19. Wraz ze spadkiem temperatury, bezdomni udali się do noclegowni, ale wielu z nich było odsyłanych z kwitkiem. Przyszli pensjonariusze musieli bowiem posiadać ujemny i aktualny test na koronawirusa, albo udać się do strefy buforowej. To sprawiło, że w dużych miastach do noclegowni porobiły się kolejki. W Warszawie miejsca buforowe były zaledwie dwa (jedno dla kobiet i jedno dla mężczyzn). Kto się nie dostał, musiał spędzić kolejnych dziesięć dni na ulicy. W tej sprawie interweniował rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Kto jest odpowiedzialny za szczepienie bezdomnych?

Po raz kolejny biuro Bodnara wsparło bezdomnych, gdy w Polsce rozpoczynała się akcja szczepień. 17 lutego rzecznik zaapelował do ministra zdrowia, aby ten włączył zarówno pracowników noclegowni, jak i pensjonariuszy do grupy objętej najwyższym priorytetem szczepień. Logika, którą kierował się rzecznik była prosta: bezdomni przemieszczają się, trudno im zachować dystans społeczny i zadbać o odpowiednie środki higieny, dlatego przytułki mogą szybko stać się nowymi ogniskami choroby. Na apel pozytywnie zareagowało ministerstwo rodziny i polityki społecznej. Osoby zatrudnione w noclegowniach oraz ogrzewalniach zostały włączone do pierwszego etapu programu szczepień, bezdomni już nie. To o tyle dziwne, że priorytetem zostali objęci lokatorzy Domów Pomocy Społecznej, którzy prowadzą statyczny tryb życia.

Przy okazji ujawnił się problem kompetencji. Całą akcję szczepień koordynują kancelaria premiera i Ministerstwo Zdrowia, ale to Ministerstwo Rodziny odpowiedzialne jest za walkę z bezdomnością. Tym samym o tym, że szczepienia osób bezdomnych mogą przebiegać trudniej, niż osób ze stałym miejscem zamieszkania nie pomyślał nikt. W obszernym dokumencie, jakim jest plan Narodowego Programu Szczepień, o bezdomnych nie ma ani słowa. A przecież gdyby – tak jak pensjonariuszy DPS - korzystających z noclegowni włączyć do pierwszego etapu jeszcze zimą, to dziś problemu mogłoby nie być.

Pomysły wychodzą od ekspertów, ale oba ministerstwa zdają się być na nie głuche. W mediach słychać opinie, że punkty szczepień powinny być organizowane na stołówkach dla bezdomnych – żeby szczepionka była podawana wraz z ciepłą zupą – oraz, że bezdomnych powinno się szczepić preparatem firmy Johnson&Johnson, bo nie wymaga on drugiej dawki. Skierowaliśmy do ministerstwa pracy pytanie czy przychyla się, do któregoś z tych pomysłów. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w resorcie ciągle trwają narady.

„Obecnie trwają prace, prowadzone wspólnie z przedstawicielami podmiotów realizujących wsparcie dla osób bezdomnych, nad rekomendacjami w zakresie organizacji procedury szczepień wśród osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Należy zaznaczyć, iż z uwagi na specyfikę tej grupy osób, realizacja szczepień wymaga opracowania i podjęcia szczególnych działań, które wykraczają poza standardową procedurę stosowaną dotąd w tym zakresie” – czytamy w wysłanym do nas piśmie.

Noclegownie nie czekają na resort

Noclegownie na terenie całego kraju nie zamierzają jednak czekać na rządową strategię. Większość punktów, z którymi rozmawialiśmy informuje, że sama rejestruje swoich pensjonariuszy, a następnie przekazuje podopiecznym szczegółowe instrukcje. – Przy rejestracji podajemy nasze prywatne numery telefonów. Osoby dotknięte bezdomnością często nie mają komórek, albo nie potrafią ich sprawnie obsługiwać. Na nasze telefony przychodzi powiadomienie z terminem szczepienia, później mówimy pensjonariuszom gdzie i kiedy mają się udać. Bez telefonu to chyba w ogóle nie da się zarejestrować – słyszymy w noclegowni w Lublinie.

Zainteresowanie szczepionką na koronawirusa wśród bezdomnych jest spore. Złe doświadczenia z jesieni i zimy sprawiły, że łatwo im sobie wyobrazić, że bez szczepienia będą wykluczeni z pomocy udzielanej przez różne instytucje lub dni będą spędzać na niekończących się kwarantannach. – Początkowo była nieufność. Teraz chcą się szczepić prawie wszyscy. Na pewno pomogło to, że pracownicy zostali zaszczepieni pierwsi i nic nam się nie stało. Nikogo nie zmuszamy, ale rzetelnie informujemy. Jak na razie to wystarcza – mówi nam pracownica noclegowni w Tychach.

W Zabrzu chętnych na szczepienia zapisywało kierownictwo placówki. – Trzeba pomóc, pensjonariusze bywają nieufni, podchodzą z dystansem. Obecnie połowa jest u nas zaszczepiona, a druga połowa czeka na swój termin. U nas jest łatwiej, bo jesteśmy placówką zamkniętą. Gorzej jest w ogrzewalniach. Tam ludzie przychodzą i odchodzą. Jest ryzyko, że o terminie ktoś zapomni –opowiada pracownik tamtejszej placówki. Wtóruje mu pracowniczka innej śląskiej noclegowni: – Z plusów – to zapewniono nam rękawiczki i środki odkażające. Z minusów – cała reszta. Zostaliśmy z tym bałaganem sami. Dla bezdomnych nie ma testów, bo nie mają ubezpieczeń. Na pierwszy termin szczepienia pójdą, ale drugi jest już bardzo wątpliwy. Ktoś zapije, zapomni. Taki będzie finał.

Inny pracownik, z warszawskiej noclegowni mówi o tym, że problem był sygnalizowany od dawna: – Jeszcze w zeszłym roku wysłałam do ministerstwa pytanie, jak będą zorganizowane szczepienia bezdomnych. Do dziś nie dostałam odpowiedzi. Na naszych pensjonariuszy mamy jakiś wpływ, ale większość bezdomnych żyje na ulicy. O nich się nikt nie zatroszczy.

