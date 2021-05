Międzygatunkowa wspólnota - program towarzyszący wystawie „Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji”

„Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji” to nowa wystawa czasowa w Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta, która przypomina, że historia stolicy, to nie tylko historia ludzi.

Na podstawie świadectw z różnych epok ekspozycja opowiada o zmieniających się relacjach ludzko-zwierzęcych, a także spogląda w ich przyszłość – jaka będzie międzygatunkowa wspólnota mieszkańców Warszawy? Okazją do zgłębienia możliwych odpowiedzi na to pytanie są towarzyszące wystawie dyskusje z udziałem ekspertów – bioetyków, przyrodników, samorządowców i aktywistów. Dla dzieci przygotowano z kolei warsztaty i aktywności, dzięki którym lepiej poznają swoich dzikich sąsiadów.

Wszyscy mieszkańcy Warszawy

Wystawa „Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji” zachęca do zwrócenia uwagi na ponad 5 tysięcy gatunków zwierząt, które na co dzień żyją obok nas w stolicy. To nie tylko fauna zamieszkująca liczne parki i tereny zielone, ale także zwierzęta pracujące, hodowane na surowce lub dla rozrywki i towarzyszący nam ukochani pupile. Z czasem nauczyliśmy się dostrzegać potrzeby tych nie-ludzkich współmieszkańców i wykształciliśmy podejście empatyczne. Czy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, co tak naprawdę oznacza współdzielenie miejskiej przestrzeni i życie w tej zróżnicowanej społeczności? Co jesteśmy winni stołecznym zwierzętom po dekadach dominacji nad nimi? Jak pomóc zwierzętom i sobie w obliczu kryzysu klimatycznego?