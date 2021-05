Rozmowa z mec. Danutą Wawrowską o projekcie alimentów natychmiastowych

Rozmowa z mec. Danutą Wawrowską o tym, jak się płaci w Polsce alimenty, i o nowych rozwiązaniach prawnych.

MARTYNA BUNDA: – Do Sejmu trafił projekt wprowadzenia do ustawodawstwa tzw. alimentów natychmiastowych.

DANUTA WAWROWSKA: – To efekt wielu lat pracy naszego stowarzyszenia „Alimenty to nie prezenty” i pokłosie niemal trzech dekad w pracy adwokackiej, a wcześniej prokuratorskiej. Przepis upraszczający postępowanie dotyczące alimentów na dziecko i uzyskanie ich bez wielomiesięcznego czekania. Pomysł był w stworzonym społecznie już w 2015 r. pakiecie alimentacyjnym, ale nie został wprowadzony, bo podobno generował za duże obciążenia dla budżetu, choć trudno mi się domyśleć, na czym miałyby polegać.