Moda na upiększanie trafiła pod strzechy: botoks można już sobie wstrzykiwać samodzielnie. Odmładzacz to kosmetyczny standard. Tuż obok wyrasta „moda na brzydotę”, czyli demonstracyjny naturalizm. Który trend weźmie górę?

Instrukcje, jak samemu wstrzyknąć sobie botoks, można znaleźć na YouTubie. W dziesiątkach wariantów. W wersjach dla kobiet i mężczyzn. Wierząc temu, co sfilmowano: nic trudnego. I do tego tanio – ten sam modny preparat, który kliniki medycyny estetycznej oferują za grubo ponad tysiąc złotych, w sklepach internetowych kosztuje nieco ponad trzysta. I da się go sobie zaaplikować samemu. Trzeba tylko – jak pouczają internetowi blogerzy – wybrać wersję wypełniacza w ampułkostrzykawce, żeby nie bawić się w dobieranie igieł.