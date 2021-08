Wstyd polski

Rozmowa z Tomaszem Lipińskim o tym, jak to jest być legendą rock and rolla, o ciągłym odkrywaniu słynnego ojca, satyryka Eryka Lipińskiego, a także o tym, co się dzieje w naszym kraju.

LESZEK GNOIŃSKI: – Od kiedy interesujesz się historią?

TOMASZ LIPIŃSKI: – Kiedy byłem młodszy, nie lubiłem historii. Fascynowałem się światem, który powstawał na moich oczach. Obserwuję go od 1955 r., a przytomniej od 1956. 10 lat po wojnie świat się odbudował i zaczął raptownie przyspieszać. Do dziś się nie zatrzymał, wręcz nabiera prędkości. Moje życie jest całkowicie nałożone na ten proces rewolucji technologicznej. Rock and roll jest w tym samym wieku co ja.