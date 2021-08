Rozmowa z Jackiem Charmastem o tym, jak się teraz pomaga osobom uzależnionym

Rozmowa z Jackiem Charmastem, koordynatorem Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, o polskich fobiach i archaicznym systemie pomocy wykluczonym.

PAWEŁ WALEWSKI: – Nie ma pan dość?

JACEK CHARMAST: – Nie, robię swoje.

A to, że organizacje pozarządowe zajmujące się osobami wykluczonymi znalazły się na cenzurowanym i mieszkańcy warszawskiej modnej dzisiaj dzielnicy Praga chcą się was pozbyć, nie podcina skrzydeł?

Takie postawy są odbiciem nastawienia całego społeczeństwa do bezdomności, uzależnień, do ludzi, którzy narobili w swoim życiu głupstw, ale są gotowi zawrócić ze złej drogi, tylko nie mają dokąd.