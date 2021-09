SMS do papieża. Czy młodzież wytrzyma tę katolicką presję?

Czy młodzież ten nacisk wytrzyma? Na razie wygląda na to, że wciskanie papieża kolanem absolutnie wszędzie prowadzi do efektu odwrotnego do zamierzonego.

Od dłuższego czasu krąży po sieci mem nawiązujący do słynnego serialu „Czarnobyl”. Widzimy pracowników reaktora i podpis: „Więcej papieża młodzież wytrzyma”. Jeśli spojrzeć na konkurs polonistyczny dla uczniów z rejonu rzeszowskiego, w którym znalazło się polecenie, aby skomponować SMS do Jana Pawła II, można podejrzewać, że w kuratorium głęboko w to wierzą: młodzież zniesie każdą ilość papieża.

Skopiuj i wklej SMS do papieża

Na początku warto jednak rzucić okiem na kontekst pytania. Pojawia się w arkuszu dla uczniów, którzy dotarli już do etapu wojewódzkiego. Co ciekawe, jeśli przyjrzeć się wszystkim etapom, a także tekstom, które uczniowie muszą przeanalizować (poezja Barańczaka, Herberta, mowa noblowska Olgi Tokarczuk), pytanie o SMS do papieża bardzo się wyróżnia. Wydaje się wręcz doklejone do istniejącego już zestawu pytań – zdecydowanie trudniejszych, bardziej konkretnych i zakorzenionych w tekstach literackich.

Przeglądając arkusze z ubiegłych lat, znajdziemy źródło pomysłu wysyłania SMS-ów do papieża. Pośród zadań z konkursu szkolnego, który odbył się w roku szkolnym 2019/2020, znajduje się bowiem niemal identyczne zadanie. Z tą różnicą, że młodzi ludzie mają pisać SMS do bohatera książki „Chłopcu z placu Broni”. Pytanie przeniesiono do nowego arkusza metodą kopiuj-wklej. Świadczy o tym fakt, że popełniono ten sam błąd gramatyczny, każąc uczniom użyć „przynajmniej pięć różnych znaków interpunkcyjnych”.

Przyglądając się treści zadania, odnosi się wrażenie, że przygotowano je na kolanie. „Wpisz pytanie, które cię nurtuje” – brzmi polecenie. To chyba najbardziej ogólne zadanie w całym konkursie, nieprzystające poziomem do reszty. Także propozycja, by uczeń sam sobie na nie odpowiedział (korzystając z przesłania prawdy i nadziei), brzmi absurdalnie. Ostatecznie nurtujące nas sprawy to zwykle te, na które nie znamy odpowiedzi. Nietrudno też dostrzec, że „przesłane prawdy i nadziei” nijak się ma do kwestii polonistycznych. Zaś odpowiadanie samemu sobie w imieniu świętego nawet katolikom mogłoby się wydać dość bałwochwalcze.

Katolickie naciski z resortu Czarnka

Pobieżna lektura arkuszy z kilku ostatnich lat pokazuje, że dodanie papieża do konkursu to nawet w konserwatywnym regionie rzeszowskim pewna nowość. Nie sposób się oprzeć wrażeniu, że pytanie dopisano w pośpiechu, bez zastanowienia, tylko po to, by uwzględnić papieża Polaka wśród autorów, do których muszą odwołać się uczniowie. Trudno nie widzieć w tym odbicia zmian, jakie zachodzą ostatnio w polskiej szkole – elementy związane z religią katolicką stają się coraz ważniejsze. Pytanie wydaje się przykładem pięknej kuratoryjnej gorliwości w odpowiadaniu na sygnały wysyłane z ministerstwa. Zaś od ministra Czarnka do uczniów, nauczycieli i kuratorów płynie przekaz, że religia katolicka jest w polskiej edukacji absolutnie kluczowa. Tak kluczowa, że uczeń, który nie jest członkiem Kościoła katolickiego, powinien na konkursie polonistycznym odwoływać się do duchowego nauczania papieża.

Czy młodzież ten nacisk wytrzyma? Na razie wygląda na to, że wciskanie papieża kolanem absolutnie wszędzie prowadzi do efektu odwrotnego do zamierzonego. Uczniowie masowo przestają uczęszczać na religię, a po sieci krążą już memy, na których nurtującym nastolatki pytaniem jest kwestia ukrywania przez papieża pedofili w Kościele. Pytania o papieża zaczynają powoli przypominać te o towarzysza Lenina, który jak wiadomo, był największym autorytetem młodzieży. Pozostaje czekać, czy nie skończy podobnie.

