Rozmowa z Zenonem Kruczyńskim, byłym myśliwym, autorem „Ilustrowanego samouczka myśliwskiego”, o tym, dlaczego zabijanie uzależnia, i o tym, jak zmienia się postrzeganie myślistwa.

AGNIESZKA SOWA: – Po przeczytaniu pańskiej książki pomyślałam, że to całe łowiectwo to jedna wielka ściema. Specjalna ustawa Prawo łowieckie, szumna nazwa „gospodarka łowiecka”, a tak naprawdę chodzi o garstkę ludzi, 128 tys. polujących, i myśliwski biznes z obrotami rzędu 300 mln zł rocznie.

ZENON KRUCZYŃSKI: – Setki przedsiębiorstw w Polsce mają obrót większy niż ta cała „gospodarka łowiecka RP”. Nie powiedziałbym, że to garstka ludzi.