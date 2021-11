Ziemie do odzyskania

Rozmowa z Agnieszką Graff i Elżbietą Korolczuk o kobietach, które na ulicach pokazują nowy feminizm, i mężczyznach zakażonych ultrakonserwatyzmem.

KATARZYNA CZARNECKA: – Mamy w Polsce do czynienia z sojuszem populistycznych partii politycznych i ruchów antygenderowych zawartym przy poklasku Kościoła katolickiego. Czy opiera się on na przekonaniu, że współczesna kobieta to grzesznica?

AGNIESZKA GRAFF: – Ależ nie, ona jest niewinna. Jeśli grzeszy, to dlatego, że została zbałamucona, zmanipulowana – namieszały jej w głowie feministki.

ELŻBIETA KOROLCZUK: – Ultrakonserwatywne ruchy wskazują, że feministki sprowadzają kobiety na manowce, obiecując indywidualną karierę, spełnienie oraz nagrody w postaci wspaniałego domu i wycieczek do Tokio.