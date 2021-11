Piotr Jacoń, ojciec transpłciowego dziecka: To, co się działo w sądzie, było przejmujące

Piotr Jacoń, dziennikarz i autor książki „My, Trans”, ojciec transpłciowego dziecka, o okrucieństwie państwa wobec osób przechodzących tranzycję i ich bliskich.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – Państwo polskie kontra osoby transpłciowe. Da się już postawić taką tezę?

PIOTR JACOŃ: – Biorąc pod uwagę to, co robi Kaja Godek, która projektem ustawy mówi stop osobom kryjącym się pod skrótem LGBT – tak. Polskie państwo osobom transpłciowym nie tylko nie pomaga. Wszędzie tam, gdzie może im przeszkodzić, przeszkadza i buduje bariery. Mówię to, będąc po pierwszej rozprawie sądowej o ustalenie płci metrykalnej naszej transpłciowej córki.