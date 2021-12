Czesław Mozil o swojej polskości, duńskości i patriotyzmie

Rozmowa z Czesławem Mozilem, wokalistą, akordeonistą, kompozytorem i autorem tekstów piosenek, o jego polskości, duńskości i rozumieniu patriotyzmu.

MIROSŁAW PĘCZAK: – Ojciec z Ukrainy, matka ze Śląska, dzieciństwo i młodość spędzone w Danii. Czy taki rodowód ma wpływ na twoje spojrzenie na Polskę i Polaków?

CZESŁAW MOZIL: – Wydaje mi się, że tak, i przejawia się to jakąś taką nadwrażliwością na polskie sprawy, polską rzeczywistość. Powiedziałem kiedyś publicznie, że jestem naiwnie zakochany w Polsce, ale teraz się martwię, bo Polacy zachowują się tak, jakby nie mieli historii w szkole. Przecież to, co się dziś dzieje, cała ta fala nacjonalizmu, to jakby powtórka z lat 30.