Za największy kryzys w najnowszej historii Legii Warszawa jej prezes i właściciel Dariusz Mioduski wini konie trojańskie w klubie. Niektóre nawet wskazuje. Tylko że to on je do swojej stajni wprowadził.

Legia – tragedia. Na boisku i na trybunach. Niemal na półmetku sezonu Ekstraklasy mistrz kraju i najbogatszy polski klub wylądował na dnie tabeli. Sensacyjna zapaść nie budzi jednak w Europie rezonansu, w przeciwieństwie do wyczynów identyfikujących się z Legią chuliganów. Niedawno wtargnęli do wracającego z Płocka autokaru z piłkarzami i w akcie zemsty za słabą grę poturbowali trzech obcokrajowców, którzy nawinęli im się pod pięści. Wcześniej wywołali burdę na stadionie w Leicester, podpalili część zajmowanej przez siebie trybuny na Łazienkowskiej, a w trakcie pucharowego meczu ze Spartakiem Moskwa pokryli pół stadionu obelżywym wobec gości transparentem, którego przygotowanie jakimś cudem uszło uwadze zarządu klubu.