Ile można kupować swetrów, spodni i skarpet? Pora na prezenty z drugiej ręki

Sąsiedzkie kiermasze, na których można wymienić zawartość szafy. Polowanie w second handach na okazje. Warsztaty, podczas których prezenty świąteczne można zrobić z tego, co się znajdzie w domu. Do Polski dotarła moda z Zachodu na zero waste pod choinką.

Wanda Ziembicka, emerytowana wrocławska dziennikarka i radna osiedlowa, prezenty świąteczne od lat kupuje latem. W lumpeksach. Bo to latem można w nich znaleźć poszewki na poduszki, pudełka, sweterki dla dzieci i pluszaki z obowiązkowym Mikołajem, gwiazdą betlejemską, reniferami i gwiazdkami.

– Od lat organizuję wigilię dla ubogich, mam też kilka rodzin pod opieką. I do paczek żywnościowych, które dostają, zawsze dokładam obok oleju, szynki czy ryżu również prezenty, zwłaszcza jak wiem, że w rodzinie są dzieci – opowiada i dodaje, że co prawda zasadzie zero waste, a więc idei „zero odpadów”, zbyt wiele uwagi nie poświęcała, ale podejście ma jasne – po co kupować nowe rzeczy, jeśli w zasięgu ręki są takie, które świetnie nadają się do używania. A że z odzysku?

– Tyle się mówi o nadmiernym konsumpcjonizmie, a ja bez gadania wpadłam na ten prezentowy recykling lata temu i wiem, że ludzie cieszą się przede wszystkim z tego, że ktoś o nich pamięta, a nie z wysokości rachunku ze sklepu – podkreśla Ziembicka.

Coraz więcej kiermaszy zero waste

Gosia Braszka ze stowarzyszenia Tu Razem, które na wrocławskim Przedmieściu Oławskim prowadzi w przedwojennej, wyremontowanej kamienicy Przed*Pokój H13, miejsce, które ma integrować mieszkańców osiedla, wylicza, co udało się zrobić tylko w ostatnich tygodniach: sąsiedzki kiermasz „prosto z szafy”, wymiana kwiatów doniczkowych, warsztaty, podczas których uczestnicy sami robili świąteczne kartki, ozdoby choinkowe z recyklingu.

– Zorganizowaliśmy też świąteczny kiermasz, na którym można było kupić zabawki zrobione w duchu zero waste, czapki i szaliki – też zrobione na drutach, zapachowe świece wykonane na naszych warsztatach czy pocztówki – mówi Gosia Braszka. Chodziło o to, żeby nie tylko zintegrować lokalną społeczność, ale też by w szale kupowania pokazać, że prezenty mogą być bardzo osobiste i to dosłownie. – Taki szalik z włóczki ze starego, sprutego swetra to nie tylko praktyczny dodatek, ale też drugie życie tej włóczki i czyjeś serce włożone w tę pracę wykonaną na drutach – mówi Braszka i przyznaje, że takich prezentowych kiermaszy zero waste, które przy okazji (a może przede wszystkim) scalają lokalne społeczności, jest coraz więcej. Wyróżnia je też to, że robione są właśnie w skali mikro – przez stowarzyszenia, przy radach osiedli, przy okazji wyprzedaży garażowych, ale też w kawiarniach społecznych, domach kultury, wszędzie tam, gdzie znajdą się zapaleńcy, którzy potrafią przekonać innych, że wymiana książek czy ubrań nie jest dowodem na złą sytuację majątkową, ale na odpowiedzialność za środowisko.

Szary papier i rafia do przewiązania

Paweł Kowalik, student z Poznania, prezenty też ma już kupione – to książki z internetowego antykwariatu, filiżanki i porcelanowe figurki z wystawek w Niemczech czy Holandii. Wyszukuje je w second handach przez cały rok.

– Ale jak mi wpadnie w oko fajny krawat, apaszka czy szal, też nie pogardzę – mówi, dodając, że dzięki temu czasem udaje się znaleźć rzeczy z drogą metką. Tak było, gdy upolował krawat od Hugo Bossa, który sprezentował tacie kilka lat temu. Bo second handy sprawdzać zaczął w liceum. Najpierw dlatego, że kieszonkowe nie pozwalało mu zbytnio na zakupowe szaleństwa. A potem do sytuacji wynikającej z finansowej konieczności doszła świadomość.

– Ile można kupować swetrów, spodni, kurtek? Jak się człowiek zaczyna interesować śladem wodnym i śladem węglowym, to zaczyna rozumieć, że każda nowa para dżinsów odciskuje swoje piętno na środowisku, dosłownie. I tak od cienkiego portfela doszedłem do świadomej decyzji i nie żałuję. To nawet większa frajda, jak się uda znaleźć coś fajnego za niewielkie pieniądze, niż gdybym miał wydać kilka stów, nie mając gwarancji, że trafię z tym prezentem – przyznaje Paweł i dodaje, że w tym roku nawet opakowania będzie miał z recyklingu i eko: szary papier i rafia do przewiązania.

Pokolenie Z wyznaczają trend

Rok temu rynek „z odzysku” zbadali Niemcy – z analiz firmy e-commerce Otto Group wynika, że 73 proc. ankietowanych przez nią konsumentów kupuje i sprzedaje używane przedmioty. Najczęściej są to meble i ubrania, ale pokolenie Z, a więc młodzi, urodzeni pomiędzy latami 1990 a 2010 r., wyznacza nowy trend, który pokazuje, że posiadanie nowych ciuchów, aut, gadżetów nie jest już priorytetem.

Teraz w modzie jest zdobycie ich z drugiej ręki, a więc z second handu czy poprzez popularne aplikacje czy serwisy internetowe. Przed świętami obroty w niemieckich second handach rosną o ok. 10 proc. Polskich jeszcze nikt nie zbadał.