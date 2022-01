Wielki finał WOŚP. „To jest właśnie ten rekord, że gramy po raz trzydziesty”

„Przejrzyj na oczy” to hasło tegorocznej edycji WOŚP. W całej Polsce i 29 krajach na świecie, od Kanady po Tanzanię, trwają zbiórki na nowoczesny sprzęt do diagnozy i leczenia chorób wzroku.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 30 lat, w tym roku pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Pieniądze ze zbiórek zostaną przeznaczone na diagnozę chorób i leczenie wzroku najmłodszych Polaków. „30 lat temu dzieci nie miały komputerów, smartfonów. To jest cena czasów, w których żyjemy” – mówił w czasie sobotniej konferencji prasowej Jerzy Owsiak. W polskich szpitalach dramatycznie brakuje sprzętu, a oddziałów i pododdziałów dla dzieci jest raptem 25 w całym kraju.

„Nasze serduszka, które są w różnych językach, które biją na końcu świata, to jest ta największa wartość – mówił Owsiak. – Zanim będziecie nas pytali, czy padnie rekord, to to jest właśnie ten rekord, że gramy po raz trzydziesty”.

WOŚP 2022. Zbiórki w kraju, za granicą, w sieci

WOŚP w związku z pandemią koronawirusa drugi rok z rzędu gra z zachowaniem zasad sanitarnych. Finałowy koncert na placu Defilad w Warszawie nie odbędzie się, ale zostanie wysłane tradycyjne „Światełko do nieba”. W centrum stolicy rozstawiono namiot – ważącą 60 ton specjalną konstrukcję – gdzie o przebiegu akcji informuje Jerzy Owsiak i odbywają się występy muzyczne – wydarzenia transmituje WOŚP w swoich mediach społecznościowych oraz stacja TVN. Grają m.in. grupy Kwiat Jabłoni, Happysad, Dżem, Sorry Boys i Voo Voo.

W tym roku kwestuje ok. 120 tys. wolontariuszy, działa 1,6 tys. sztabów, w tym 90 za granicą. WOŚP można też wesprzeć wirtualnie, m.in. zasilając całoroczne konto fundacji, przekazując datki na Facebooku i licytując na aukcjach w sieci. Zbiórkę otwarto 1 grudnia 2021 r., zakończy się – i wtedy poznamy jej ostateczny rezultat – 14 lutego.

WOŚP tradycyjnie wsparli znani Polacy, ludzie kultury, politycy, sportowcy. W tym roku można zlicytować m.in. elektryczną hulajnogę Donalda Tuska (już wartą ok. 100 tys. zł), rakietę Igi Świątek, „dzień atrakcji” ze skoczkiem Piotrem Żyłą, korki i smoking Roberta Lewandowskiego, w którym wystąpił niedawno w czasie Gali Mistrzów Sportu, wycieczkę rowerową z Magdaleną Cielecką itd. Wszystkie tegoroczne aukcje – tutaj.

WOŚP. Wymazywanie serduszka

W 2021 r. WOŚP zebrał na laryngologię ok. 210 mln zł, a od początku akcji na różne cele – w sumie 1,5 mld zł. „Wychodziłem z założenia, że albo wóz, albo przewóz. Jeżeli coś by nie wypaliło, to trudno – mówi „Polityce” o początkach Orkiestry Jerzy Owsiak. – Zawsze robiliśmy to dla ludzi i jeśli miałoby nie wyjść, znaczyłoby, że tego nie chwycili. Bardziej bałem się mrozu”.

Wypaliło. A od kilku lat większym zmartwieniem niż pogoda jest dla akcji kampania nienawiści w TVP i prawicowych mediach. „Hejt jest zorganizowany – to pewne. Ktoś tak się rozpędził, że pod jednym z maili nie wyrzucił stopki i zostawił swój adres, który okazał się adresem jakiegoś biura pisowskiego – mówi Owsiak „Polityce”. – Daleki byłbym jednak od stwierdzenia, że to cyniczna zagrywka władz, że ktoś siada i wymyśla, jak tu jeszcze zaszkodzić mnie i fundacji. Nie jest to wynik procesu myślowego w zamkniętym gabinecie, wokół jakiegoś okrągłego stołu, gdzie wszyscy siedzą i myślą, jak ten proces będzie przebiegał, do jakiego momentu dojdzie i jak się zachowamy. Tak na cynicznie i na chłodno. Kiedy czytamy wszelkiego rodzaju maile czy esemesy, które do nas przychodzą, to one są po prostu takim codziennym gaworzeniem, jak przy porannej kawie, a nie przebiegłym dyskredytowaniem”.

TVP konsekwentnie ruguje WOŚP ze swojej stacji. Do tego stopnia, że gumkuje serduszka Orkiestry przypięte do ubrań osób, które wypowiadają się na wizji. „Serduszko Orkiestry to jeden z niewielu pozytywnych symboli ponad wszelkimi podziałami. Takich jak historyczne logo Solidarności. Na dodatek nie jest ono (tak samo jak logo) podróbką, kopią, trawestacją jakiegoś innego znaku” – komentował na swoim blogu publicysta „Polityki” Adam Szostkiewicz.

Przeddzień tegorocznego finału WOŚP sam Jerzy Owsiak odniósł się do sprawy znikających serduszek: „Mówię teraz do tych, którzy w TVP blurowali nasze serduszka. Wiem, kto to, bo tam pracowałem. Chłopie, zrobiłeś brzydką rzecz. Może przyjedzie do ciebie kiedyś nasz ambulans? Może będziesz potrzebował naszej pomocy? Nikt nie zapyta o poglądy, po prostu pomożemy”.

Okulistyka dziecięca. Potrzeby są ogromne

„Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia”, przekonują organizatorzy tegorocznej zbiórki. Bez nowoczesnego sprzętu nie da się skutecznie leczyć, tymczasem każdego roku w Polsce hospitalizowanych z tego powodu jest kilkanaście tysięcy dzieci. Niektóre z nich wymagają operacji.

Szczególnie groźne choroby wzroku wymienia na swoim blogu lekarz Stefan Karczmarewicz. Przytoczmy:

Siatkówczak to najczęstszy nowotwór oka u dzieci. Nieleczony szerzy się przez ciągłość do mózgu (siatkówka oka jest wypustką tkanki nerwowej) i powoduje ślepotę lub nawet śmierć chorej osoby. Przy pomocy nowoczesnego, precyzyjnego sprzętu można chorobę wyleczyć – nie tylko ratując życie dziecka, ale również chroniąc je przed ślepotą.

Jaskra wrodzona, dziecięca lub młodzieńcza, nieleczona prowadzi do ślepoty. Nowoczesna terapia, oparta na zaawansowanych technologiach, pozwala na precyzyjną diagnostykę i skuteczne leczenie.

Zaćma – wrodzona lub nabyta – nieoperowana nie pozwala na prawidłowe rozwinięcie widzenia u dziecka. Leczenie operacyjne stwarza realne szanse na dobre widzenie w przyszłości.

Retinopatia wcześniaków nierozpoznana i nieleczona prowadzi do ślepoty. Odpowiednio wczesne rozpoznanie pozwala na skuteczne leczenie, którego efektem jest rozwój prawidłowego widzenia.