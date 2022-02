Żaden pożytek z tego wirusa

Dwa lata po tym, jak Mieczysław Opałka trafił do szpitala, polski pacjent zero narzeka na zdrowie, ochronę zdrowia i dziennikarzy. Dla miejscowych jest celebrytą, dla niektórych dowodem, że pandemia to ściema.

Reporterowi POLITYKI mówi, że po wyjściu ze szpitala był pozostawiony samemu sobie: – Nikt ze służby zdrowia się mną nie interesował, nawet rehabilitację załatwiłem sobie sam. Mediom ma za złe, że zrobiły z nim i o nim mnóstwo materiałów. – A ja nic z tego nie mam – powtarza. Na pewno zyskał rozpoznawalność. Siedmiotysięczna gmina Cybinka jest znana z cmentarza z 575 sołdatami (bardziej za komuny) i Muzeum Bociana Białego (za demokracji), a za pandemii z pierwszego polskiego chorego z koronawirusem.