Trudno przekroczyć tę granicę. Gdzie są uchodźcy?

W Dorohusku wiele osób czeka z wypisanymi na kartonach nazwami miast, do których są gotowe bezpłatnie zawieźć „kobiety i dzieci”, a właściwie kogokolwiek, kogo uda im się na tę podwózkę namówić. Bo najtrudniej tu wypatrzyć przybyszów z Ukrainy.

– Dobry wieczór – nachylam się do okna z przodu – pan jest z tej akcji firmy Panek, która udostępniła tysiąc samochodów wolontariuszom, żeby mogli odbierać uchodźców z granicy? Nie kryję ekscytacji, bo moi znajomi – podobnie jak setki innych chętnych osób – nie zdążyli wskoczyć na listę „pankowych” wolontariuszy. Za kierownicą siedzi Szymon, który do Panka napisał maila 40 min po tym, gdy firma zapostowała o wyłączeniu połowy floty, by udostępnić ją swoim pracownikom i wolontariuszom i dzięki temu usprawnić transport z granicy. „Jesteśmy z Wami, poszkodowani to również nasi pracownicy i przyjaciele”, można było przeczytać na fan page’u wypożyczalni. – Napisałem tylko, że mam ich aplikację i umiem się trochę porozumiewać po rosyjsku. Po dwóch godzinach dostałem odpowiedź z akceptacją – wzrusza ramionami Szymon. Dla niego podróż pod pałacyk Suchodolskich była jak bułka z masłem, zupełnie inaczej niż w przypadku siedzącej obok Ludmiły. – W 15-kilometrowej kolejce do granicy staliśmy prawie 2 dni – kręci głową Ukrainka. Do Polski uciekała spod Kijowa. Podwózkę do granicy znalazły z córką, 15-letnią Andżelą, dzięki znajomym z Polski, którzy połączyli ją z Wiktorem, kierowcą, który także opuszczał Ukrainę. Ludmiła zostawiła w niej męża i dwóch synów. – Mąż jest wojskowym, przez rok służył w ATO [w tzw. Antyterrorystycznej Operacji na wschodzie Ukrainy, wymierzonej przeciwko separatystycznym bojówkom w obwodach donieckim i Ługańskim po aneksji Krymu przez Rosję – dop. red.], kieruje wozem BTR, transporterem opancerzonym, i zmobilizowany został już wcześniej. Wylądował we Lwowie – relacjonuje Ludmiła. Synowie – 21 i 25 lat – trafili do „obrony terytorialnej”. „Jedźcie z Andżelą”, powiedział Ludzie mąż, „chłopaków i tak nie wypuszczą”. – Faktycznie, jednego, co z nami jechał, zawrócili. Wyruszyły w ostatniej chwili przed największymi zatorami i zerwaniem mostów na Dnieprze. – Później już było bardzo, bardzo trudno przejechać przez miasto – mówi. Pytam, co zabrały. – Co było pod ręką, spodnie, bieliznę, trochę pieniędzy i dokumenty – Ludmiła poprawia chustkę na głowie i wraca do opowieści: o tym, jak od 2017 r. pracuje w Polsce (najpierw jako pomoc kuchenna, potem pomocnik kucharza), jak bardzo jej się tu podoba (bo jest spokojnie) i jak zdecydowała, że jej córka będzie chodziła do polskiej szkoły (ma takie spokojne usposobienie i artystyczne zainteresowania). Z Szymonem pojadą do Warszawy, a stamtąd – darmowym pociągiem – do Jeleniej Góry, do koleżanki Ludy.

Góra rzeczy

Z parkingu ruszam na niewielki plac przed pałacem. Rozstawiono tu dwa namioty, między nimi krąży kilkadziesiąt osób, trudno się połapać, kto jest kim, i czuć pewną nerwowość. Po kilku minutach już wiem, jakie jest źródło tego napięcia: tłum tworzą wolontariusze segregujący zwiezione „w darze” rzeczy, głównie ubrania, kosmetyki, produkty higieniczne i spożywcze, wolontariusze gotowi tłumaczyć z ukraińskiego i na ukraiński, wolontariusze serwujący ciepłe posiłki, wolontariusze obsługujący punkt recepcyjny... Strażacy, uczynni panowie z Chełmskiego Klubu Morsów w ramach wolontariatu serwujący barszcz i pakujący prowiant do rozwiezienia na przejścia graniczne oraz zawsze obecni gapie. A także osoby z wypisanymi na kartonach nazwami miast, do których są gotowe bezpłatnie zawieźć przybyłe z Ukrainy „kobiety i dzieci”, a właściwie to kogokolwiek, kogo uda im się na tę podwózkę namówić. Bo – jak zaczynam się orientować – najtrudniej tu wypatrzyć przybyszów z Ukrainy.

– A wy, co tu właściwie robicie? – przebijam się przez kakofonię ludzkich głosów (a to pytających o marker, a to o ubranka dla niemowlaków), dźwięku rozcinanych kartonów i rozciąganej taśmy klejącej. – Segregujemy! – odpowiada jedna z zajętych kobiet, nawet nie odwracając głowy w moim kierunku.

Zaglądam do jednego z pudeł – kłębowisko trudnych do zidentyfikowania na pierwszy rzut oka ciuchów. W kolejnych to samo. Uwijające się przy nich osoby mają chyba jednak inne zdanie, bo pracowicie opisują kartony, przekładają poszczególne sztuki odzieży z jednego miejsca na drugie, nadając tym czynnościom wrażenie celowości. I pewnej desperacji. – Cóż, to są dary ludzi dobrej woli – zaczepiona kobieta, Ewelina, jest już przy mnie i szeroko się uśmiecha. – Układamy je, segregujemy, żeby łatwiej było coś znaleźć. Tam kolega klei, tu podpisuje... Przyjechała z koleżanką z Warszawy, na miejscu spotkały innych, którzy tak jak one pędzili przez pół kraju, by rozwieźć uchodźców z granicy do polskich miast. – Przyjechałyśmy rano, ale nie było chętnych na transport, więc... postanowiłyśmy sobie znaleźć coś do roboty. I dobrze, bo piętrzące się przed pałacem bez ładu i składu dary po całym dniu na chodniku nie wyglądały zachęcająco i wiele wskazywało na to, że niedługo po prostu zniszczeją.

W namiocie obok królują z kolei produkty spożywcze i higieniczne, kosmetyki. Teraz już posortowane, jak się okazuje również przez... przygodnych wolontariuszy. – Zaznaczam, że jesteśmy osobami, które przyjechały tu kogoś odebrać. A tym po prostu nikt się nie interesował – mówi jedna z kobiet. – Martwię się, co z tym wszystkim będzie, gdy stąd pójdziemy w nocy – dodaje druga. Tym, czyli czym? – Tu mamy część chemiczną: produkty dla dzieci, pampersy, ręczniki papierowe, podpaski, mokre chusteczki, pasty i szczoteczki do zębów, szampony, żele pod prysznic. A tutaj konserwy, kawa, herbaty, mleko, cukier, chrupki, oleje... – Oleje?? – wyrywa mi się, co przerywa wyliczankę. Co przybysze z Ukrainy mają zrobić na przejściu granicznym z olejem, cukrem czy środkami do sprzątania? Potrzebne czy nie, rzeczy są porządnie posortowane i poukładane. Chór głosów przyznaje: wsiąkliśmy w to, zależy nam, żeby się nie zmarnowało, miało jakiś sens. A skąd są? Z Lublina, Białowieży, Warszawy. – Byli też ludzie z Wrocławia, z Poznania. Wszyscy przyjechaliśmy, żeby kogoś zabrać, ale nie było kogo – słyszę.