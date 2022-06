Legalna aborcja do 12. tygodnia w Sejmie. Jak zagłosuje opozycja?

Projekt, pod którym podpisało się ponad 200 tys. Polek i Polaków, otwiera deklaracja, że każda osoba ma prawo do samostanowienia w dziedzinie swojej płodności, rozrodczości i rodzicielstwa.

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Legalna aborcja. Bez kompromisów” zawiązał się po zaostrzeniu w Polsce prawa aborcyjnego w 2020 r. W jego skład wchodzą przedstawicielki szerokiej koalicji organizacji społecznych, takich jak Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team, a także posłanki Lewicy, m.in. Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Marcelina Zawisza i Magdalena Biejat.

Pod obywatelskim projektem ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych zebrano ponad 200 tys. podpisów. Złożono je w Sejmie w marcu, a w środę 22 czerwca odbędzie się tutaj pierwsze czytanie. Czyli w ostatnim możliwym terminie.

Legalna aborcja. Bez kompromisów

Projekt daje Polkom prawa, jakich przez ostatnie 30 lat nie miały. Otwiera go deklaracja, że każda osoba ma prawo do samostanowienia w dziedzinie swojej płodności, rozrodczości i rodzicielstwa. Aborcja jest tu traktowana jako jedno z wielu świadczeń medycznych gwarantowanych wszystkim płacącym składki zdrowotne. Zakłada się, że przerywanie ciąży do 12. tygodnia będzie możliwe bez konieczności podania powodów. Po tym terminie aborcja wciąż miałaby być darmowa i legalna w trzech przypadkach: gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, a także gdy wykryto ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu.

Projekt zakłada prócz tego ścisłe terminy przerwania ciąży i sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną odmowę lub zaniechanie udzielenia pomocy; aborcja ma się odbyć nie później niż 72 godziny po złożeniu przez pacjentkę wniosku w tej sprawie. Jednocześnie na dyrektorów szpitali zostałby nałożony obowiązek zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w danej placówce.

Co ważne, aborcja zostałaby całkowicie zdepenalizowana, a przepisy karne przewidujące odpowiedzialność lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie zabiegów – zniesione. Projekt wprowadza zasadę 24 godzin na rozpoznanie przez komisję lekarską przypadków odmowy aborcji oraz rozszerzenie programu darmowych badań prenatalnych o test PAPP-A i ßhCG na wszystkie pacjentki w ciąży.

Donald Tusk za liberalizacją prawa aborcyjnego

„To europejskie standardy, koniec hipokryzji, minimum szacunku i autonomii dla osób, które mogą zajść w ciążę. Odzyskanie sprawczości i poczucia bezpieczeństwa przez polskie rodziny. Kobiety zasługują na to, żeby samodzielnie decydować o sprawach intymnych, prywatnych i zdrowotnych, do których zalicza się aborcja. Bez ingerencji i pouczania polityków, lekarzy, prokuratorów, urzędników” – podsumowuje projekt Kamila Ferenc z Federy. „Przez ponad 30 lat działania Federy widziałyśmy na co dzień determinację osób w Polsce, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Ich zdanie zasługuje na szacunek” – dodaje Krystyna Kacpura, prezeska Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Nawet jeśli projekt przejdzie po pierwszym czytaniu do dalszych prac w komisji (zgodnie z zasadą, że „projekty obywatelskie powinny dostać szansę”), to właśnie tam prawdopodobnie utknie do wyborów w 2023 r. i przejdzie na następną kadencję Sejmu. Wielkich szans na zmianę prawa teraz więc nie ma, ale środowa debata (na pytania posłów odpowie Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu) i czwartkowe głosowanie będzie testem dla opozycji i składanych przez nią deklaracji w sprawie zmiany prawa aborcyjnego już po wyborach.

7 czerwca w Wałbrzychu lider największej partii opozycyjnej Donald Tusk zadeklarował, że jeśli PO wygra wybory, zagwarantuje legalny dostęp do aborcji do 12. tygodnia ciąży (po konsultacji pacjentki z lekarzem). Czy ma poparcie w partii w tej sprawie? Choćby i z tego powodu warto patrzeć na to, co będzie działo się w tym tygodniu w Sejmie.