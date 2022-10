Miś na ławeczce. Dużo z Barei widzimy wokół siebie. I sporo mu zawdzięczamy

Rozmowa z Maciejem Łuczakiem, autorem książek o Stanisławie Barei, o dzisiejszym życiu po życiu jego filmów.

VIOLETTA KRASNOWSKA: – Gdy na otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej prezydent Andrzej Duda mówi, że nie chodzi o to, czy tędy będą przepływać duże statki, tylko „chodzi o to, by symbolicznie ta droga była otwarta”, to jakbym słyszała Bareję: „tym przekopem otwieramy oczy niedowiarkom”. Często dziś słyszymy: „jak u Barei”. Z czego to się bierze?

MACIEJ ŁUCZAK: – Wydaje mi się, że ten renesans Barei jest mocno związany z tym, że żyjemy w czasach bardzo podobnych do lat 70.