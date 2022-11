Marsz Niepodległości w Warszawie. Policja, zapory i drony pilnowały narodowców. Spalona flaga Strajku Kobiet

Hasła o patriotyzmie i szacunku dla ojczyzny („To my, to my, Polacy!”) mieszały się z homofobicznymi. Skandowano o niedopuszczaniu do seksualizacji dzieci w szkołach. „Chłopak, dziewczyna – normalna rodzina”. I „Rodzina dobrem narodowym”. Z przodu kolumny słychać było hasła antyrosyjskie: „Jeb… Rosję i Białoruś”. A zaraz potem: „Jeb… UPA i Banderę”.

„Silny Naród, Wielka Polska” – takie hasło wybrali narodowcy w tym roku. I plakat, na którym polski żołnierz na koniu, w mundurze z lat 20., szablą uderza czerwonoarmistę z wyszytą na czapce literą „Z”, symbolem napaści Rosji na Ukrainę. Jak wyjaśniali, Polacy rozumieją, „że po zajęciu Ukrainy i zhołdowaniu Białorusi przyjdzie pewnego dnia kolej na nasz kraj”. Polscy patrioci wysyłają więc „ekipie Władimira Putina jasny przekaz: nie ulękniemy się, nie padniemy na kolana i staniemy w obronie Rzeczypospolitej”.

Oficjalnie Marsz Niepodległości rozpoczął się o godz. 14, a manifestacja z ronda Dmowskiego wyruszyła o godz. 14.30. „Modląc się o wielką Polskę, odnoszącą się także do wiary katolickiej chcemy, aby ten marsz był spokojny. Modlimy się o to, abyśmy potrafili się zachować jak polscy patrioci, byśmy pracowali dla dobra naszej ojczyzny, a kiedy przyjedzie taka potrzeba, abyśmy także o nią walczyli” – powiedział tuż przed wyruszeniem pochodu Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”. Na początku manifestacji jej uczestnicy odśpiewali hymn państwowy. Mimo próśb organizatorów o nieużywanie środków pirotechnicznych, kolejne wersy były zagłuszane przez petardy.

Konfederaci pojawili się z banerem: „Stop ukrainizacji Polski”

Hasła o patriotyzmie i szacunku dla ojczyzny („To my, to my, Polacy!”) mieszały się z homofobicznymi. Skansowano także o niedopuszczaniu do seksualizacji dzieci w szkołach. „Chłopak, dziewczyna – normalna rodzina”. I „Rodzina dobrem narodowym”. Z przodu kolumny słychać było hasła antyrosyjskie: „Jeb… Rosję i Białoruś”. A zaraz potem: „Jeb… UPA i Banderę”. Zwolennicy Konfederacji pojawili się z banerem: „Stop ukrainizacji Polski”.

Kiedy marsz przekraczał Most Poniatowskiego, jego uczestnicy zaczęli zrzucać petardy. Straż Narodowa postanowiła zielonymi parawanami zasłonić balkony sąsiadujących z mostem mieszkań przy alei 3 Maja, które ozdobiono tęczowymi flagami. Przypomnijmy: w 2020 roku, w jednym z mieszkań w przedwojennej warszawskiej kamienicy przy alei 3 Maja 2, za sprawą rac wrzuconych przez narodowców, wybuchł pożar. Na balkonie tego mieszkania wisiała tęczowa flaga oraz banner Strajku Kobiet.

Po tym, jak manifestacja przeniosła się na Pragę, w tłumie słychać było hasła: „Jebać Ukrainę”, „Polski Lwów” i „Na drzewach zamiast liści będą wisieć Ukraińcy”. Niektórzy z uczestników byli wyraźnie pijani i agresywni.

Marsz Niepodległości ok. godz. 16.30 Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego dotarł na błonia Stadionu Narodowego. Na całej trasie zgromadzono siły policji. Rondo Dmowskiego, a także fragmenty Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, na czas demonstracji zagrodzono metalowymi zaporami, w pobliżu czekały zaparkowane wozy policyjne i tzw. polewaczka. Policja miała też do dyspozycji śmigłowiec i drony.

Według Roberta Bąkiewicza w marszu wzięło udział ponad 100 tys. osób.

Młodzież Wszechpolska podpaliła flagę Strajku Kobiet

W piątek w stolicy odbył się również marsz antyfaszystowski lewicowych środowisk. Od strony Krakowskiego Przedmieścia, na trasie przemarszu narodowców, ustawiono ciężarówki, które oddzielają maszerujących od kontrmanifestacji środowisk lewicowych. Jej uczestnicy byli zasłonięci ciężarówkami, mając ze sobą transparenty m.in. „Nacjonalizm to nie patriotyzm”, a także tęczowe flagi.

W okolicy ronda de Gaulle’a doszło do incydentu; policja obezwładniła, a następnie wyniosła kilku mężczyzn z antyfaszystowskiej kontrmanifestacji. W tym czasie marsz został wstrzymany. Do incydentu doszło na wysokości ulicy Smolnej. Marsz po kilku minutach ruszył dalej.

W trakcie marszu działaczki Młodzieży Wszechpolskiej – co potwierdzono na profilu tej organizacji – spaliły flagę „samozwańczego Strajku Kobiet w imieniu wszystkich kobiet odrzucających feministyczne bzdury”.

Podzielona skrajna prawica

„Naszym obowiązkiem jest chwycić biało-czerwoną flagę, wziąć ze sobą sąsiada, rodzinę i wspólnie po raz kolejny zamanifestować światu, że nasz naród jest silny, solidarny i zdolny do walki o wolność!” – apelowali przed listopadowym świętem organizatorzy Marszu Niepodległości. Impreza swoje kosztuje, bo trzeba postawić sceny, nagłośnić je, zbudować zaplecze grupom rekonstrukcyjnym, opłacić artystów odpowiadających za oprawę oraz obywatelską straż. Do tego dochodzą koszty promocji, realizacji wideo, obsługi prawnej. Wszystko razem zostało wycenione na 480 tys. zł.

„Problemy z finansowaniem tegorocznego Marszu Niepodległości nie wzięły się znikąd” – pisał w „Polityce” Rafał Kalukin. „To przede wszystkim skutek publicznie rozgrywanego konfliktu w gronie organizatorów, narastającej od dawna politycznej kakofonii. Co nie pomaga w budowaniu odświętnej atmosfery, prędzej już skłania do bojkotu imprezy. Takich deklaracji jest zresztą w mediach społecznościowych niemało, chociaż frekwencja pozostaje oczywiście kwestią otwartą. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Marsz Niepodległości najlepsze czasy ma już za sobą” – pisał nasz autor.

W znacznej mierze to wynik działań formacji Jarosława Kaczyńskiego, który nigdy nie tolerował prawicowej konkurencji. Narzędziem władzy jest od jakiegoś czasu szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz, w którego działalność rządowe fundacje zainwestowały już kilka milionów. Obrotny narodowiec konsekwentnie odwzajemnia się swoim mocodawcom wspieraniem w krytycznych dla władzy sytuacjach. „To jednak spory zgryz dla partnerów Bąkiewicza ze Stowarzyszenia MN. Początkowo była to inicjatywa Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej i ONR. Bąkiewicz reprezentował tę ostatnią, chociaż zerwał więzy z radykalnymi narodowcami spod znaku falangi, kiedy ci pokłócili się z partnerami i opuścili stowarzyszenie. Dziś można usłyszeć zarzuty, że Bąkiewicz od początku był wtyką PiS. Pojawił się w środowisku nagle, mało kto go wtedy znał. Wygrał wybory na szefa dzięki zapisanym martwym duszom. Uaktywnił się zaś politycznie po powstaniu Konfederacji, kiedy pojawiła się wreszcie prawicowa alternatywa dla PiS. To właśnie Bąkiewicz przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2020 r. poparł Andrzeja Dudę, chociaż kandydujący narodowiec Krzysztof Bosak zalecał postawę neutralną” – pisze Rafał Kalukin.

I dodaje: „Inspirowany przez PiS podział wyraźnie idzie w parze z wyczerpywaniem się formuły imprezy, która już od jakiegoś czasu wytraca swój wywrotowy charakter, stając się corocznie odnawianym rytuałem. Ewentualnie okazją do legalnego spędu grup kibolskich, którym na szczelnie chronionych stadionach trudno się dzisiaj wyszumieć. Oczywiście popisy zadymiarzy przynajmniej do pewnego stopnia legitymizowały spokojnie maszerujące »zwyczajne polskie rodziny« z biało-czerwonymi chorągiewkami, którym o dziwo nie przeszkadzały faszystowskie hasła i chuligański sznyt albo też nie do końca były świadome ekstremistycznego bagażu”.