Śmierć za cudzy dług. Okrutne zabójstwo komorniczki. „To mógł być każdy z nas”

Czy mężczyzna zabił Ewę Kochanowską, nie wiedząc, że to nie ona zajmuje się egzekucją jego długów? Czy miała być to zemsta na komornikach.

Zabójstwo komorniczki z Łukowa sprowokowało kolegów po fachu do upomnienia się o prawo do własnego bezpieczeństwa. Sprowokowało też niewybredne komentarze i nawoływanie do nienawiści wobec tej grupy zawodowej.

To mógł być każdy z nas – mówią od piątku, 18 listopada koledzy i koleżanki po fachu z całej Polski. Tego dnia około południa zamordowana została Ewa Kochańska, 44-letnia komornik z Łukowa na Lubelszczyźnie. Napastnik, 42-letni Karol M., wszedł do kancelarii przy ul. Koziej i rzucił się na nią z nożem. Uderzał na oślep, zadając w sumie ok. 40 ciosów. Dwoje pracowników kancelarii, którzy stanęli w obronie kobiety, także zostało rannych, ale przeżyli. Ewa Kochańska wykrwawiła się. Karol M.