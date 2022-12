Albo rachunki, albo jedzenie. Witajcie w Polsce darmowych obiadów

Grzegorz Jędrzejczak, właściciel Do Syta, w tym roku po raz pierwszy zobaczył twarz biedy. Do jego baru przyszła starsza pani. Zamówiła ziemniaki bez mięsa, z samym sosem. Żeby było taniej. Chociaż nawet na to nie było jej stać.

Idą powoli. Między tanimi budami z blachy. Wąskimi alejkami bazarku przy ul. Gotarda na warszawskim Służewcu. Mijają stragany warzywno-owocowe, sklepy mięsne, lumpeks, piekarnie, monopolowy. Tu, na bazarku, jest wszystko, czego człowiek potrzebuje. Można kupować do woli. Jeśli ma się za co. Ale oni nie mają. Wśród nich są tacy po osiemdziesiątce i tacy koło pięćdziesiątki. Jedni drepczą niepewnie o laskach, inni wspierają się na balkonikach. Niektórzy dla kurażu z sąsiadką albo z grupą kolegów emerytów. Inni pojedynczo, ze spuszczoną głową. Ich cel – bar z obiadami Do Syta. Nazwa nie jest przypadkowa – wreszcie się najedzą. Dostaną tu darmowy obiad. Obiad zawieszony, obiad kryzysowy, biedaobiad – różnie go można nazywać. To posiłek dla tych, których drożyzna w Polsce tak przygniotła, że już ledwo zipią.