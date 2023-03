NGO? A po co? PiS zagłodzi, zastraszy i skłóci. Wspiera tylko swoje i „słuszne”

Od deklaracji wsparcia dla organizacji dotąd „dyskryminowanych” do grabieży publicznych pieniędzy. Tak kończy się pisowski plan upaństwowienia organizacji pozarządowych.

Trudno powiedzieć, na ile to, co symbolicznie nazwano programem „willa plus”, od początku było celem władzy, a katolicko-narodowa przebudowa społeczna tylko przykrywką. Ale można zobaczyć owoce: oglądamy uwłaszczanie się organizacji związanych z rządzącymi na nieruchomościach kupowanych za publiczne pieniądze. To nie tylko demoralizacja i kompromitacja, ale też marnotrawienie obywatelskiego potencjału i niszczenie zaufania do organizacji.

Pięć lat temu z inicjatywy, pod patronatem i kierownictwem wicepremiera Piotra Glińskiego powstał Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW). Miał „rozwijać” społeczeństwo obywatelskie w pożądanym przez władzę kierunku, za pomocą dotowania już istniejących organizacji i pobudzania do tworzenia nowych.

NIW wspiera nie tylko organizacje „słuszne”, ale też te zakładane przez ludzi władzy i ich znajomych. Np. znajomych Piotra Mazurka, byłego wiceszefa konserwatywnego stowarzyszenia Koliber. „Byli i obecni działacze Kolibra znają się z ministrem Mazurkiem i zakładają organizacje społeczne. Te występują o dotację do NIW, w którym Mazurek pełni kluczowe funkcje. Od 2018 r. ich organizacje dostały z NIW ponad 20 mln zł” – czytamy w tekście OKO.press. Za te pieniądze organizacje odwdzięczają się, promując Mazurka. Np. Fundacja Our Future Foundation w 2021 r. dostała z NIW 430 tys., a Mazurkowi wręczyła nagrodę Przyjaciela Młodzieży. Średni roczny budżet organizacji pozarządowej w Polsce to – według ośrodka Klon/Jawor, badającego tzw. trzeci sektor – zaledwie 26 tys. zł.

Karanie i nagradzanie

Wnioski na dotacje z poszczególnych programów NIW oceniają eksperci. Portal OKO.press sprawdził, że na liście 201 ekspertów programu PROO z 2019 r.