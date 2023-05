Całkiem inna historia

Data 4 czerwca 1989 r. miała być symbolem końca komunizmu w Polsce, potem jedności narodu, ale coraz bardziej dzieli. Głównie polityków, bo tzw. zwykłych ludzi mało obchodzi.

Pojęcia nie mam, co się stało 4 czerwca 1989 r. – macha ręką starszawy wędkarz na Łasztowni, szczecińskiej wyspie rzecznej. Podobnej odpowiedzi udzielają: Sandra (rocznik 94), która tuż obok kosi trawnik, i pani (na oko lat 40) spiesząca się do pracy. Coś świta Januszowi (rocznik 67) z firmy kładącej światłowód, ale żeby całkiem się przejaśniło, reporter musi podpowiedzieć: wybory. O tym, że znajdujemy się w miejscu nowego „placu 4 czerwca 1989 roku”, nikt z nich nie słyszał.

Decyzję o jego powstaniu podjęła Rada Miasta z inicjatywy Koalicji Obywatelskiej. I od razu pojawiły się podejrzenia, że chodzi o przygotowanie gruntu pod marsz, który Donald Tusk zaplanował na 4 czerwca, w rocznicę tamtych wyborów.

Gdzie stało ZOMO

– Przypadek? Nie sądzę. Taki plac ni z gruszki, ni z pietruszki, bez okrągłej rocznicy? No przecież to oczywiste, że robią ordynarną promocję antyrządowego marszu – uważa Dariusz Matecki, szczeciński radny i „naczelny hejter Polski”, jak o sobie mówi (że niby taki luzak). Internet omija jednak cudzysłów, bo Matecki był jednym z animatorów afery hejterskiej, która doprowadziła do samobójczej śmierci syna Magdaleny Filiks. Posłanka piętnowała zawłaszczenie Lasów Państwowych przez Solidarną Polskę, a Matecki jest szefem partii Ziobry na Pomorzu Zachodnim i pracuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Nie brał udziału w obradach Okrągłego Stołu (w dniu ich rozpoczęcia przyszedł na świat), w wyborach 1989 r. siłą rzeczy również nie, a gdy Rada Miasta głosowała nad uchwałą o placu 4 czerwca, był służbowo, jak mówi, poza Szczecinem. Zaproponowałby poprawkę. – Żebyśmy mieli plac 4 czerwca, ale 1992 r. Doszło wtedy do „nocnej zmiany”, czyli obalenia legalnego rządu premiera Olszewskiego, w czym maczał palce Tusk.