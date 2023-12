Pokonać granicę uprzedzeń

Uchodźcy z niepełnosprawnościami pokonują nie tylko granice geograficzne, ale też niewidzialne przeszkody społeczne i biurokratyczne. W walce z nimi nie zostają sami.

Yevhen urodził się w Ukrainie, ale mówi po polsku. Z wykształcenia muzyk, gra na skrzypcach i organach. Występował w całej Europie. 54-latek ma problemy ze zdrowiem: gdyby nie wojna, uzyskałby orzeczenie o trzeciej grupie inwalidzkiej. W 2023 r. przyjechał do Polski i skorzystał z pomocy Stowarzyszenia Mudita. Mobilna asystentka pomogła mu poruszać się po mieście, umówić do lekarza, trafić do przychodni. Mógł zadzwonić do niej, gdyby zgubił się na mieście.

Ze wsparcia asystentki skorzystała także jego mama. 76-letnia Lubomyra ma drugą grupę inwalidzką i problemy z sercem. Potrzebuje także operacji nóg. Mudita pomogła jej założyć profil zaufany i umówić się do specjalisty. Na każdą wizytę jechała z nią asystentka, która tłumaczyła rozmowę z lekarzem. - Bardzo stresowałam się przed przyjazdem. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Miłym zaskoczeniem było dla mnie to, jak tu jest – mówiła.

Kobieta wraz z synem kilkanaście dni spędziła w punkcie recepcyjnym Mudity, którego działanie od 1,5 roku finansuje Polska Akcja Humanitarna. Tak jak inne trafiające tu osoby, mogli liczyć na pomoc z wyrobieniem numeru PESEL, załatwieniem spraw urzędowych, znalezieniem mieszkania. Mogli też po prostu usiąść przy ciepłej herbacie i porozmawiać z tymi, których spotkała podobna historia. - Co najbardziej mi pomogło tutaj, to kontakt z ludźmi. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby osoby, którym jest w życiu tak trudno, były tak otwarte i pomocne. Dzięki temu, że mieszkają tu też dzieci z niepełnosprawnościami, a jednocześnie panuje tak życzliwa atmosfera, to i ja stałem się bardziej ufny. Myślę, że zacząłem lepiej traktować ludzi – opowiadał nam Yevhen.

- My niepełnosprawność traktujemy troszkę szerzej. Przyjmujemy osoby z pierwszą, drugą, trzecią grupą, ale też na przykład osoby onkologicznie chore. Dodatkowo osoby, które przez podeszły wiek mogą mieć problemy z poruszaniem się – tłumaczy Katarzyna Popielarz ze Stowarzyszenia Mudita. - Nie sprawdzamy, czy ktoś ma „papierek”, bo też wielu osobom dokumenty zaginęły w czasie wojny.

Według niej bardzo trudne dla uchodźcy jest uzyskanie polskiego orzeczenia o niepełnosprawności. Potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe dokumentacji medycznej, wizyta u lekarza. To generuje czas i koszty. - Można sobie wyobrazić, że bycie uchodźcą jest w ogóle niewyobrażalną sytuacją. Gdy dochodzi jeszcze niepełnosprawność, jest na pewno o wiele ciężej. Znaleźć szkołę dla chorego dziecka czy pracę dla osoby poruszającej się na wózku. Takie osoby często otrzymują oferty poniżej swoich kwalifikacji, bez umowy, BHP. Staramy się je na to uczulać – tłumaczy.

Bycie uchodźcą z niepełnosprawnością to nie tylko przekroczenie granicy geograficznej, ale też walka z niewidzialnymi przeszkodami społecznymi i instytucjonalnymi. Urzędowe procedury, dostęp do opieki zdrowotnej czy nawet codziennych usług staje się wyzwaniem, któremu trudno sprostać.

Uchodźcy są jednak z warunków w Krakowie zadowoleni. Poruszający się o kulach pan Andrii mówi, że w mieście nie ma dla niego wielu barier, za to bardzo lubi je zwiedzać i uczy się języka polskiego. A pani Ludmyla, która przez większość życia zajmuje się 31-letnim synem z niepełnosprawnością, życzy sobie tylko zdrowia. - Jedyne, co potrzeba, to kochać swoje dziecko – wtedy nie ma znaczenia, czy choruje, ile trzeba zrobić – wyznaje z optymizmem. Gdy przychodzi do niej wolontariuszka, może wyjść na miasto i załatwić swoje sprawy.

- Wiem, że wiele osób narzeka, że jest tu dużo Ukraińców. Są zmęczeni wojną i uchodźcami, i chcą, aby to się skończyło. My też tego chcemy. Ale bomby wciąż spadają. Mój syn walczy w Ukrainie i słyszałam, że jest o wiele gorzej, niż to, co widzimy z daleka – mówiła pani Svitlana z Dniepru. - Mam duży dom w Ukrainie. Przyjęłabym każdego Polaka, który by tego potrzebował, bo teraz wiem, co to jest wojna.

Materiał powstał we współpracy z CARE.