Od dziś pijani kierowcy będą tracić auta. Brzmi sensownie, ale może nie zadziałać

Od dziś za jazdę na „podwójnym gazie” można stracić samochód. W teorii, bo nowe przepisy są pełne wyjątków. A o skuteczności walki z pijanymi kierowcami decyduje nie surowość kar, ale w miarę szczelne sito kontrolne.

Dziś (w czwartek 14 marca) weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca konfiskatę samochodu jako dodatkową sankcję w przypadku najcięższych przestępstw drogowych. W szczególności dotyczy to kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu (lub podobnie działającej substancji). Jeżeli okaże się, że mieli we krwi 1,5 promila, stracą samochód. Stracą go także ci, którzy mają już na koncie przestępstwa kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości (czyli od 0,5 promila w górę), oraz ci, którzy spowodowali w takim stanie wypadek. Wszystko to ma być sposobem na ograniczenie problemu kierowców na „podwójnym gazie”, którzy są sprawcami wielu wypadków.

Brzmi sensownie i oddaje ducha sprawiedliwości ludowej, bo vox populi przy okazji nagłaśnianych przez media najbardziej drastycznych wyczynów pijanych kierowców woła: zabrać im auto.

Sądy i urzędy będą miały więcej roboty

To hasło pojawia się też często, gdy okazuje się, że nawet zabranie prawa jazdy niczego nie zmienia. Bo jak ktoś ma kluczyki, to wsiądzie za kółko, nawet jeśli został wcześniej ukarany dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Autorzy przepisów, które PiS przegłosował w Sejmie w 2022 r. (z długim vacatio legis), musieli rozwiązać masę skomplikowanych problemów wynikających z tego, że duża część kierowców jeździ nieswoimi autami – służbowymi, leasingowanymi, pożyczonymi, użyczonymi, stanowiącymi współwłasność itd. Dlatego ustalono, że nie będą podlegały przepadkowi pojazdy niebędące wyłączną własnością sprawcy, a także pojazdy stanowiące własność jego pracodawcy. Sprawcy zapłacą kwotę w wysokości odpowiadającej wartości kierowanego pojazdu, a w drugim przypadku – nawiązkę w wysokości od 5 do 100 tys. zł.

Nie będzie przepadku pojazdu, jeśli sprawca go rozbije albo okaże się, że auto jest tak zajeżdżone, że nie przedstawia większej wartości. Skonfiskowane auta będą sprzedawane przez urzędy skarbowe. Nie bardzo jednak wiadomo, jak będzie wyglądało ich przechowywanie do czasu licytacji. Sądom dojdzie problem ustalania wartości auta, a skarbówce – zadanie zorganizowania sprzedaży.

Może i wypił, ale...

Autorzy nowych przepisów powołują się na przykłady krajów UE, w których taka konfiskata funkcjonuje. Prof. Ryszard Stefański, specjalista w dziedzinie prawa o ruchu drogowym, przekonuje, że nowa regulacja jest zbędna, bo przestępstw drogowych po alkoholu nie ma w Polsce tak wiele, a nowe przepisy są jego zdaniem niekonstytucyjne. Także inni eksperci zwracają uwagę, że równość wobec prawa została naruszona, bo np. pracownicy kierujący pod wpływem pojazdami pracodawców będą w lepszej sytuacji niż te osoby, które korzystały z drogich wypożyczonych samochodów.

O ile oczywiście nowe przepisy zaczną działać, a sądy będą orzekać przepadek pojazdu. Bo zawsze było tak, że im ostrzejsze przepisy wymierzone w przestępców drogowych (nie tylko pijanych) wprowadzano, tym bardziej wyrozumiałe stawały się sądy. Zresztą w nowych, surowych przepisach pozaszywanych zostało kilka spadochronów pozwalających karanym na miękkie lądowanie. Sąd może bowiem w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wymierzania konfiskaty i gwarantuję, że dobry adwokat nawet największego pijusa wyciągnie z tej opresji. Zaraz pojawią się argumenty, że no owszem, wypił i siadł za kierownicę, ale przecież ma rodzinę, jechał do lekarza albo do pracy. A tak w ogóle to porządny człowiek.

Na bocznych nie łapią?

Specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego zwracają uwagę, że o skuteczności walki z pijanymi kierowcami decyduje nie surowość kar, ale w miarę szczelne sito kontrolne. Na świecie organizowane są tzw. blokady trzeźwości polegające na zatrzymywaniu w przypadkowych miejscach wszystkich jadących i sprawdzaniu ich trzeźwości. Z badań wynika, że jeśli kierowca sam kilkakrotnie przejdzie taką losową kontrolę i usłyszy od znajomych, że ich też kontrolowano, to nabiera przekonania, że lepiej nie ryzykować. Nawet jeśli skończy się to tylko mandatem i punktami karnymi.

Natomiast najsurowsza kara znana tylko z teorii – tak nie działa. To znaczy działa, ale bardzo krótko. Kiedy kierowcy zorientują się, że przepisy są bardziej teoretyczne i nie ma się czego bać, hamulce puszczają. Pojawia się przekonanie, że OK, przecież wypiłem tylko parę kieliszków, będę jechał wolno, a „na bocznych nie łapią”.