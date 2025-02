Seria morderstw w Warszawie. Cztery kobiety nie żyją, policja zatrzymała dwóch podejrzanych

Na razie w sprawie zatrzymano dwie osoby: 45-letniego Polaka, który miał być już notowany za drobne przestępstwa, oraz obywatela Ukrainy.

Do morderstw w stolicy doszło na przestrzeni ostatnich dziesięciu dni. Motywy i działania sprawcy bądź sprawców są do siebie bardzo podobne.

Warszawa: nie żyją cztery kobiety

Pierwsze zabójstwo miało miejsce w nocy soboty na niedzielę (16 lutego) przy ulicy Franciszkańskiej w Śródmieściu. Ofiarą okazała się 80-latka. Kobietę uduszono, z jej mieszkania zniknęły obrazy, dwa laptopy, dwa telefony, biżuteria, figurka z kości słoniowej oraz karty, z których wypłacono pieniądze.

Podobny przebieg miała zbrodnia popełniona tydzień później na Ochocie. Znów ofiarą okazała się starsza, bo 89-letnia kobieta, której mieszkanie okradziono. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, obrażenia ciała wskazują na uduszenie.

Trzecia napaść miała miejsce na Kabatach. Ofiarą okazała się 73-letnia kobieta. Portal haloursynow.pl podał, że sprawca miał związać ofiarę i zmusić ją, by zadzwoniła do banku, by zyskać dostęp do jej pieniędzy. Pracownica banku nabrała podejrzeń po rozmowie z seniorką i wezwała policję. Tylko dzięki interwencji napastnik został przyłapany na gorącym uczynku. Policjanci zjawili się, kiedy był jeszcze w mieszkaniu kobiety. Spłoszony uciekł na balkon i zeskoczył na taras mieszkania poniżej. Tam go ujęto.

Z nieoficjalnych informacji, które podał portal tvnwarszawa.pl, wynika, że policja powiązała z tymi trzema zabójstwami czwartą ofiarę, której ciało odnaleziono 16 lutego w mieszkaniu przy ulicy Pruszkowskiej na Ochocie.

Pierwsze zatrzymania

Na razie w sprawie zatrzymano dwie osoby: 45-letniego Polaka, który miał być już notowany za drobne przestępstwa, oraz obywatela Ukrainy.

„Trwają intensywne czynności procesowe w związku z ujawnieniem wczoraj zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej. Sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym” – podała w środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie na platformie X. I zapowiedziała konferencję prasową w tej sprawie, która odbędzie się najwcześniej późnym wieczorem w środę lub w godzinach popołudniowych w czwartek.

„Policja bardzo intensywnie zajmuje się tą sprawą. Za wcześnie jest, żeby łączyć te sprawy lub łączyć je z jakąś kategorią przestępstwa. Natomiast budzi to nasz niepokój i policja prowadzi intensywne działania, o których będziemy informowali. Trwają czynności, są różne tropy i ślady i myślę, że policja sobie z tym poradzi” – mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak.