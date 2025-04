Szczęśliwy jak Polak? Na tle Europy jesteśmy zaskakująco pogodni

Rozmowa z dr. Michałem Kotnarowskim, socjologiem i politologiem, o tym, jaki obraz Polaków rysuje wielki Europejski Sondaż Społeczny.

JOANNA CIEŚLA: – Proszę się nie gniewać, ale trudno mi uwierzyć, że Polacy są szczęśliwi.

MICHAŁ KOTNAROWSKI: – O kimś, kto ocenia swoje zadowolenie z życia na 7,4, w skali od zera do 10, chyba można powiedzieć, że czuje się dość szczęśliwy. Taki wynik wyrobiliśmy w Europejskim Sondażu Społecznym.

To najwyższa polska średnia od początku pomiarów w 2002 r.

Zaczynaliśmy od poziomu 5,8 i w kolejnych badaniach, co dwa lata, ten poziom zadowolenia rósł aż do poprzedniej edycji obejmującej pandemię. Wtedy spadł. A teraz się odbił do poziomu wyższego niż kiedykolwiek.

O polskiej kulturze narzekania powstają nawet naukowe książki. Mam pomysł, że za tym optymistycznym wynikiem sondażu stoi pierwsza fala radości z wyniku wyborów w 2023 r. Prowadzili państwo wywiady pod koniec tamtego roku.

To dobra hipoteza, ale się nie potwierdza. Bo to, czy ktoś deklarował zadowolenie, nie wiązało się z tym, na kogo głosował. Wyborcy PiS wyrażali nawet ciut wyższą satysfakcję z życia niż głosujący na KO czy Trzecią Drogę. Słabiej wypadli jedynie niegłosujący. Jeśli chodzi o skłonność do narzekania, nasuwa mi się pytanie, czy myślimy w ten sposób o sobie samych, czy może raczej o sobie nawzajem, ale to byłby temat na inną rozmowę. Wracając do Europejskiego Sondażu Społecznego, ciekawe jest też to, że ten poziom zadowolenia był zbliżony między kobietami, mężczyznami, osobami w różnym wieku, lepiej i gorzej wykształconymi, z miast i wsi.

Może nabraliśmy dystansu wobec własnych kłopotów, gdy wybuchła wojna w Ukrainie i dostrzegliśmy skalę dramatu sąsiadów?

Tak, taki efekt jest dość prawdopodobny. Widzimy, że w porównaniu z sytuacją w Ukrainie nasze życie przebiega względnie spokojnie, nasze domy i ulice są bezpieczne, możemy względnie normalnie funkcjonować, pracować, dzieci mogą się uczyć.