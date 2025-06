Nauczyciele nie chcą być „funkcjonariuszami publicznymi”. Ten pomysł to troska w złym stylu

Pomysł MEN został przyjęty z mieszanymi uczuciami, a przez niektórych wręcz wrogo. Obecne prawo o traktowaniu nauczycieli „jak funkcjonariuszy publicznych” jest wystarczające, problemem jest brak wiedzy, iż ono istnieje i co konkretnie znaczy.

W MEN trwają prace nad ustawą, która nadałaby nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom pedagogicznym status funkcjonariuszy publicznych. Dzięki temu byliby lepiej chronieni przed agresją uczniów i rodziców. Rośnie bowiem liczba ataków słownych, znieważeń, gróźb, a nawet napaści fizycznych. Za takie zachowanie napastnikom groziłaby odpowiedzialność karna podobnie surowa jak za napaść na posła, radnego, sędziego, prokuratora, notariusza, pracownika organu kontroli państwowej, inspektora Inspekcji Wodnej, funkcjonariusza Służby Więziennej, żołnierza etc.

Niespodziewanie pomysł MEN został przyjęty z mieszanymi uczuciami, a przez niektórych wręcz wrogo. Zaprotestowały też organizacje zrzeszające pracowników oświaty. Obecnie pedagodzy są traktowani przez prawo jak funkcjonariusze publiczni, natomiast nie są nimi z mocy ustawy. Oznacza to, że podlegają podobnej ochronie w razie napaści, natomiast nie ponoszą takiej samej odpowiedzialności za zaniedbania jak funkcjonariusze publiczni. Można więc powiedzieć, że korzystają z praw przysługujących funkcjonariuszom publicznym, jednak obowiązki mają inne. Ta rozbieżność między prawami a obowiązkami wynika ze specyfiki zawodu i charakteru pracy z dziećmi. Wielu czynności, które trzeba wykonać w szkole, a jeszcze bardziej na wycieczce, nie sposób przewidzieć.

Delikatne kwestie

W razie napaści na pracownika pedagogicznego dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić o tym zdarzeniu policję, przestępstwo to jest ścigane z urzędu, a nie na wniosek poszkodowanego. Jeśli jednak nauczyciel nie dopełnił obowiązków, ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem: może on udzielić pracownikowi upomnienia, nagany lub zgłosić sprawę do kuratorium oświaty.