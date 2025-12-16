Przejdź do treści
Zbigniew Borek
16 grudnia 2025
Społeczeństwo

Szelest wiary

Proboszcz z Winnicy rozlicza się z parafianami co do grosza. „Koszyka do ręki nikomu nie włoży na siłę”

Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Winnicy Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Winnicy DP
Jest w Winnicy pod Warszawą proboszcz Zbigniew Maciejewski, który rozlicza się przed parafianami z każdego grosza.

Sprawozdanie parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy (50 km od Warszawy) opisuje przychody i wydatki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Np. puryfikaterze (do wycierania naczyń liturgicznych) kosztowały 77,94 zł, a paliwo do kosiarki: 50, 40 i 31,09 zł. Ile zarabiają księża, kto płaci za gospodynię na plebanii, jakie są stawki ofiar też podano. Jakim cudem? – można zapytać, bo brak przejrzystości jest jednym z trzech głównych grzechów (obok klerykalnej pedofilii i zaangażowania politycznego), za które Kościół katolicki płaci niespotykanym kryzysem zaufania.

Kazanie o tacy i krowach

Nie było w tym żadnego cudu, lecz rekolekcje w polonijnej parafii w Anglii. Przed 13 laty do ich wygłoszenia znajomy ksiądz zaprosił ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego. – Tam zobaczyłem, że parafianie zbierają tacę, w zakrystii ją zliczają i przygotowują protokół, po czym oddają pieniądze proboszczowi, a ten wpłaca na parafialne konto – wspomina. Od razu pomyślał, że chciałby taki system wprowadzić w swojej parafii.

Proboszczem w Winnicy był od trzech lat (księdzem od 22 lat). Urzędowanie zaczął od ukrócenia zwyczaju podawania z ambony listy darczyńców: że Iksińska w Łępicach wpłaciła 200 zł, a Igrekowski z Gołądkowa 300 zł. – Stopniowo. Najpierw przestałem podawać kwoty, potem wymieniać nazwiska. Dziś sam ich nie zna, bo zostawia w domach dwie koperty: na ofiarę kolędową i ofiarę „na Kościół”, które wierni przynoszą do świątyni i wrzucają do specjalnej urny. Krok po kroku szykował ich też do kulturowo-religijnego szoku, czyli samodzielnego zbierania ofiar. – Bo ludzie tak generalnie to myślą, że pieniądze z tacy są księdza – objaśnia Mariusz Marciniak, od 11 lat duchowny, od dwóch lat wikary w Winnicy.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Społeczeństwo; s. 39
Oryginalny tytuł tekstu: "Szelest wiary"
Zbigniew Borek

Zbigniew Borek

W „Polityce” od 2021 r. Laureat konkursu „Dobry Dziennikarz 2024” w kategorii dziennikarstwo społeczne, nagrodzony (2023) i wyróżniony (2024) w konkursie „Twarze ubóstwa”, współautor książki „Wstając z kolan. Reportaże o »dobrej zmianie«” nominowanej do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej w 2019 r. Trzykrotnie nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Dziennikarskim. Zajmuje się tematami społecznymi, lubi swój fach oraz towarzystwo osób z charakterem i uroczymi wadami.
