Katarzyna Kaczorowska
27 stycznia 2026
Społeczeństwo

Dramat w Ustce. Pirotechnik z SOP sterroryzował swoją rodzinę, w środę usłyszy zarzuty

27 stycznia 2026
Ustka. Tu rozegrał się dramat rodziny Piotra K. Ustka. Tu rozegrał się dramat rodziny Piotra K. Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl
Nikt na razie nie był w stanie podać choćby domniemanego motywu wybuchu agresji u mężczyzny, który doprowadził do tragicznej śmierci swojego dziecka.

Pirotechnik ze Służby Ochrony Państwa, odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 r. „Gwiazdą Iraku” za udział w misjach, ciężko ranił swoją żonę, teściową, teścia, córeczkę i synka. Czteroletnia dziewczynka, mimo blisko godzinnej reanimacji, zmarła. Agresywny mężczyzna został zatrzymany z powierzchownymi ranami niezagrażającymi jego życiu. W środę ma usłyszeć zarzuty, a prokurator będzie najpewniej wnioskował o areszt tymczasowy.

Służył 23 lata, zostanie wydalony z SOP

Dramat rozegrał się w Ustce, gdzie 44-letni Piotr K. przyjechał z żoną i dziećmi na urlop do teściów. Mężczyzna w październiku przeszedł badania okresowe, w tym także psychologiczne – ich wynik pozwolił na dopuszczenie go do służby. Aktualnie Biuro Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawdza przebieg służby funkcjonariusza SOP, który zabezpieczał od strony pirotechnicznej najważniejsze osoby w państwie oraz wizytujących ich dygnitarzy z zagranicy. Piotr K. służył od 23 lat, początkowo w Biurze Ochrony Państwa, a po zmianach w formacji w SOP. Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, ochraniał polską placówkę dyplomatyczną w Iraku. Oficjalnie wiadomo, że rozpoczęto procedurę wydalenia go ze służby.

Z dotychczasowych ustaleń wiadomo, że w poniedziałek 26 stycznia ok. godz. 21:30 mieszkańcy bloku przy ul. Bałtyckiej w Ustce usłyszeli odgłosy awantury dobiegające z mieszkania. Policję wezwali sąsiedzi mieszkający niżej.

Okazało się, że Piotr K. sterroryzował swoich najbliższych. I zaatakował ich nożem. Czteroletnia córka mężczyzny, Anielka, została ciężko ranna. Syn zdołał uciec, podobnie jak teść. Piotr K. ciężko ranił też swoją żonę i teściową. Na miejscu bardzo szybko pojawiły się karetki, wozy strażackie i policyjne. Najciężej ranne żonę Piotra K. i córeczkę ratownicy reanimowali na klatce schodowej bloku, w którym rozegrał się dramat.

Czytaj też: SOP: służba wymagająca ochrony? Skandale, kraksy, wpadki i wypadki

Śledztwo w kierunku zabójstwa

W najcięższym stanie jest obecnie żona Piotra K., Malwina – leży na oddziale intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Teściowa funkcjonariusza SOP jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Kobieta przeszła operację w tym samym szpitalu, w którym przebywa jej córka. Teść Piotra K. trafił do szpitala w Sławnie. Sprawca, który miał na ciele rany cięte, trafił z kolei do szpitala w Lęborku, gdzie pilnują go policjanci. W środę 28 stycznia zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Słupsku, gdzie usłyszy zarzuty – śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa.

„Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się wydarzyło” – mówił na konferencji prasowej Tomasz Kułakowski, wicedyrektor departamentu komunikacji MSWiA. Złożył też kondolencje rodzinie funkcjonariusza i zapewnił, że zostanie im udzielona pomoc psychologiczna.

Trwają oględziny miejsca tragedii i zabezpieczanie śladów. Jeszcze we wtorek mają zostać przesłuchani teściowie Piotra K. Nikt na razie nie był w stanie podać choćby domniemanego motywu wybuchu agresji ze strony mężczyzny, który doprowadził do tragicznej śmierci swojego dziecka. K. byli małżeństwem od 13 lat.

Katarzyna Kaczorowska

Autorka reportaży historycznych „80 milionów. Historia prawdziwa” i „Archiwum Kajetana, czyli 80 milionów w rachunkach”, biografii Emilii Krakowskiej „Aktorzyca”, współautorka biografii działaczy pierwszej „Solidarności” Piotra Bednarza i Mieczysława Tarnowskiego. Z wykształcenia polonistka, w 2012 r. wybrana jednogłośnie pierwszy raz w historii tej nagrody Dziennikarzem Roku Dolnego Śląska, nominowana w 2010 do nagrody Grand Press w kategorii wywiad, w 2023 do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Związana ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei działającym na rzecz artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie opiekunka dwóch kotów, miłośniczka opery ze słabością do funky music, punk rocka i free jazzu. Lubi biografie, reportaże historyczne, a książką, do której wraca co kilka lat, jest „Rozmowa w katedrze” Marii Vargasa Llosy.
