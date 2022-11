Katar 2022. Dziś Meksyk – Polska. Na fuszerkę nie ma miejsca

Meksyk jest na 13. miejscu w rankingu FIFA, Polska na 26. To daje do myślenia tym, którzy – choćby na podstawie klubowej przynależności poszczególnych piłkarzy – trochę umniejszają klasę naszych dzisiejszych przeciwników.

Wynik dzisiejszego meczu Polaków z Meksykiem będzie miał zasadnicze znaczenie dla ich losów w grupowych rozgrywkach katarskiego mundialu. Co do tego wszyscy się zgadzają. W grupie C są jeszcze Arabia Saudyjska i Argentyna. Czwarty mecz mistrzostw rozegrają tylko dwa pierwsze zespoły. Pierwsze miejsce rezerwujemy, raczej nie na wyrost, dla następców Maradony. Wobec tego stawką jest towarzyszenie Argentynie w jednej ósmej finału.

Polska – Meksyk. Po raz dziewiąty

Historia meczów przeciw Meksykowi nie jest szczególnie bogata. Było ich raptem osiem. Bilans wyrównany: po trzy zwycięstwa i porażki, dwa remisy. Tylko raz mecz nie był towarzyski. Dawno temu podczas mundialu w Argentynie było 3:1 dla drużyny prowadzonej przez Jacka Gmocha. Ale to był 1978 r., zamierzchła przeszłość. Gole wbijali przeciwnikom Zbigniew Boniek (dwa) i Kazimierz Deyna.

Z ostatniego sparingu w Gdańsku w 2017 r., przegranego 0:1, też raczej nie można wyciągać daleko idących wniosków. Tamtą grę z boiska mogą pamiętać trzej dzisiejsi kadrowicze: Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński i Artur Jędrzejczyk.

Istotniejszym tropem jest ranking FIFA. Meksyk jest na 13. miejscu, Polska na 26. To daje do myślenia tym, którzy – choćby na podstawie klubowej przynależności poszczególnych piłkarzy – trochę umniejszają klasę naszych dzisiejszych przeciwników. Tym bardziej że Meksyk zazwyczaj nie kończy mundiali po trzech meczach. W przeciwieństwie do Polski, której ostatnio udało się to w 1986 r. (notabene na mundialu w Meksyku).

Polacy wiedzą wszystko o przeciwnikach. Dokładną wiedzę trenerzy przekazali im na odprawach. Tyle że, jak trzeźwo zauważył nasz pierwszy bramkarz Wojciech Szczęsny, analiza meczu nie wygrywa, do tego potrzebna jest głowa i nogi.

Katar 2022. Polska będzie się męczyć na boisku?

Powodów do niepokoju jest sporo. Ostatni warszawski sprawdzian z Chile mnożył wątpliwości, zamiast je rozwiać. Do tego Grzegorz Krychowiak brutalnie przekazał tym z nas, którzy chcieliby jednocześnie zwycięstw i efektownej gry, że nie mamy co na to liczyć. „Nie oczekujcie od nas pięknej gry” – wypalił kibicom marzycielom między oczy. Dobrze, że zostawił nadzieję na wymęczony, dobry wynik. Z opinią Krychowiaka zgadza się chyba trener Czesław Michniewicz i starszyzna drużyny.

Wygląda na to, że oni będą się męczyć na boisku, a my przed telewizorami. Nie ma lekko. A w jakim składzie i ustawieniu Polaków będziemy przeżywali te katusze? Nawet mało zainteresowani taktycznymi zawiłościami wiedzą dziś, że dylemat sztabu i jego szefa dotyczy obrony. Trójką czy czwórką? Z jednej strony korci postawienie na trzech stoperów, bo mamy urodzaj tzw. wahadłowych, którzy potrafią znaleźć się pod własną bramką, ale i popędzić na połowę rywala. Tylko czy można mieć aż takie zaufanie do Kamila Glika i Jana Bednarka, którzy etatowo stoją przed bramkarzem? A nawet do Jakuba Kiwiora, który jest wychwalany przez Roberta Lewandowskiego? Jest jeszcze nieopierzony w reprezentacji. Wychodzi więc na to, że Michniewicz zachowa się kunktatorsko i postawi na czwórkę obrońców.

Jeśli wierzyć Krychowiakowi, on i jego koledzy będą mieli niewiele okazji do wbicia goli. Trudno przewidywać jakąś nawałnicę, która złamie Meksyk. Na fuszerkę nie ma miejsca. Trzeba mocno wierzyć w Lewandowskiego i jego chęć zapisania się jakimiś konkretami w mundialowych kronikach. Oby mógł liczyć na wsparcie kolegów, a szczególnie Piotra Zielińskiego, który – gdy już można było stracić nadzieję – staje się liderem z prawdziwego zdarzenia. Może to będzie jego turniej?

