Futból. Nasi w Katarze grają jak zawsze: kontratakiem. Zęby bolą od patrzenia

Mundial kolejny raz pokazuje, że nasz jedyny narodowy model gry to kontratak. Niestety.

Ambiwalencja towarzysząca kibicowi reprezentacji w związku z jej udziałem w mundialu to nowość. Poprzednie trzy występy Polaków w mistrzostwach świata (w latach 2002, 2006 i 2018) nie rodziły dylematu: czy pomstować na toporną i nieskładną kopaninę, czy jednak cieszyć się z punktów dających widoki na udział w fazie pucharowej. Brzydka gra Polaków kończyła się bowiem bezdyskusyjnymi porażkami, wszelkie nadzieje na turniejowy ciąg dalszy umierały po drugim grupowym meczu, a piłkarze powtarzali zgrany do bólu refren, że dali z siebie wszystko, lecz nie rozumieją czemu to nie wystarczyło.