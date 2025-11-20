Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Krzysztof Matlak
Krzysztof Matlak
20 listopada 2025
Sport

Mundial 2026. Baraże zaczynamy od Albanii. Jan Urban zadowolony

20 listopada 2025
Robert Lewandowski, największa gwiazda polskiej reprezentacji Robert Lewandowski, największa gwiazda polskiej reprezentacji Robert Lewandowski / Facebook
Po czwartkowym losowaniu w Zurychu wiadomo już, że Polska w półfinale baraży o mistrzostwa świata będzie gościła Albanię. Jeśli wygra, zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Ukraina–Szwecja.

Pierwszy mecz, prawdopodobnie na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbędzie się 26 marca, a ewentualny finał baraży – 31 marca. Mamy więc cztery miesiące na prognozy, analizy, przymiarki.

Przypomnijmy, że przyszłoroczne mistrzostwa świata odbędą się w Kanadzie, Meksyku i USA. Wystąpią w nich drużyny z 48 państw. Pozostało sześć niewiadomych. O dwa miejsca konkurują drużyny pozaeuropejskie w miniturnieju kwalifikacyjnym w Meksyku.

Na mundial przyjedzie 16 zespołów z Europy. Ścieżki awansu ostatnich czterech zostały właśnie wyznaczone w Zurychu. Polska znalazła się w drugim z czterech koszyków (w trzech znalazły się drugie drużyny w swoich grupach eliminacyjnych, a ostatni stworzyły zespoły, które dobrze wypadły w ostatniej Lidze Narodów).

Trener Jan Urban w wywiadzie dla TVP powiedział, że jest zadowolony. Nie przejmuje się tym, że ewentualna decydująca potyczka odbędzie się na wyjeździe. Jeśli chce się jechać na mundial i tam pokazać się z dobrej strony, to trzeba taki mecz po prostu wygrać.

Bilans meczów z Albanią jest pozytywny, ale pamiętamy doskonale, jak za kadencji Fernando Santosa nie poradziliśmy sobie z nią w Tiranie (było 0:2).

Tak było, ale, miejmy nadzieję, już nie będzie. Mimo kłopotów w ostatniej grze przeciwko Malcie jesteśmy w dobrych nastrojach po dobrych występach reprezentacji kierowanej przez Urbana. Oby dobre humory nie zniknęły po marcowych próbach.

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
Reklama

    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Iga Świątek w WTA Finals. Wszystko się posypało, nie wszystko stracone

    Krzysztof Matlak

  2. Nikt nie zawiódł, Lewandowski zrobił różnicę. Remis, który cieszy

    Krzysztof Matlak

  3. Falowanie Igi Świątek: co się zmieniło? To był słodko-gorzki sezon. W maszynerii coś się zacięło

    Aleksandra Żelazińska

  4. Sezon zakończony porażką. Iga Świątek nie zagra w półfinale WTA Finals

    Krzysztof Matlak

  5. Jazda! Doskonały początek Igi Świątek w WTA Finals

    Krzysztof Matlak

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Spadek urodzeń jest naszą przyszłością. Skończyły się czasy: nieważne, jaki mąż i związek, byle był

Polska cały czas doświadcza przemian w formowaniu i rozpadzie związków. Są wyliczenia, że 50–60 proc. kobiet zawrze pierwszy związek małżeński przed ukończeniem 50. roku życia – mówi profesor Irena Kotowska, demografka z PAN.

Agata Szczerbiak
13.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Polityka o historii

Rosyjski wywiad w Europie. Jak to działa? Co szpiegowała Anna Chapman?

Dobry szpieg to ktoś, o kim nie wiemy nic. O metodach działania rosyjskich służb opowiada Paweł Reszka.

Marcin Zaremba
11.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Świat

Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą. Co zrobi Zełenski? Takiego kryzysu nie było od początku wojny

Co zrobi Zełenski: będzie krył przyjaciół czy też wykorzysta aferę do restartu i odbudowy swojej legitymacji? Trudno sobie wyobrazić lepszy dla Rosjan scenariusz niż polityczna destabilizacja w Ukrainie.

Edwin Bendyk
12.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
null
Społeczeństwo

Horror w domach seniora. Jak tych miejsc uniknąć? „Po miesiącu: połowa babci, skóra i kości”

Prywatne domy seniora wyręczają państwo: szybciej, a niejednokrotnie także taniej, można tam znaleźć miejsce dla starszej osoby wymagającej opieki. Problem w tym, że tego typu placówki podlegają jedynie iluzorycznej kontroli. A gdy tej brakuje, dochodzi do sytuacji, które burzą krew.

Agnieszka Sowa
07.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Jak się dziś żyje na granicy Polski z Rosją. Ludzie sobie nie ufają, jest pełno paradoksów

O tej granicy prawie się nie słyszy, chociaż to tutaj Polska ma 210 km bezpośredniego sąsiedztwa z wrogiem. Ciekawość obcych uruchamia tu czujność.

Ryszarda Socha
13.11.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną