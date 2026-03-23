Iga Świątek rozstaje się z trenerem. „Podjęłam decyzję, że pójdę inną drogą”

Już wszyscy, eksperci i kibice, chóralnie domagali się zmian w sztabie najlepszej polskiej tenisistki. Belg Wim Fissette towarzyszył jej od jesieni 2024 r.

Iga Świątek o gruntownych zmianach poinformowała w swoich social mediach. „Czasami życie i sport przynoszą takie momenty... Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niedosytu i odpowiedzialności za to, co się wydarzyło na korcie. Mam też sporo ważnych wniosków, z którymi idę dalej i myślę, że to bardzo ludzkie”, napisała w poniedziałek.

I dalej: „Jednocześnie, po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem, podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy – w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń”, czyli za Wimbledon wygrany przekonująco (pamiętne 6:0, 6:0) ubiegłego lata.

Iga Świątek i Wim Fissette współpracę nawiązali w październiku 2014 r. Nie trwała długo i nie ujawniła się w tym czasie żadna jasna myśl szkoleniowa. Można było trzymać kciuki, bo Belg ma za sobą znaczące, choć krótkotrwałe współprace: z Kim Clijsters (2009–11), Simoną Halep (2014), Wiktoryją Azarenką (2015–16, 2018–19), Angelique Kerber (2017–18) i Naomi Osaką (2020–22). Grono znakomite, ale schemat krótkich kontraktów najwyraźniej się utrzyma.

Fissette na pewno chciał zaprzyjaźnić swoją podopieczną z trawą, i to się udało (finał w Bad Homburg 2025, tuż potem Wimbledon). Wygrali razem również Cincinnati i Seul (oba rozgrywane na kortach twardych). Ale w grę Igi wdarł się chaos. Nowe zagrania (slajsy, woleje, sztuczki przy siatce) są rzadkie i niepewne, te wyćwiczone (serwis, forhend) zaczęły zawodzić.

Iga Świątek: zimny prysznic w Miami

Miami (turniej trwa) to był zimny prysznic po całym falującym sezonie 2025 – Iga Świątek odpadła już w drugiej rundzie po trzysetowym starciu z Magdą Linette, mimo że pierwszą partię wygrała pewnie 6:1. To było jej najsłabsze wejście w turniej od 2021 r. Do tej pory pierwsze rundy były dla Polki raczej formalnością, ale już nie znajduje łatwych odpowiedzi na napór rywalek. I na własne nerwy.

Bilans z najlepszymi zawodniczkami świata zrobił się niekorzystny – ostatni raz z tenisistką z pierwszej dziesiątki rankingu Świątek wygrała podczas WTA Finals w listopadzie 2025 (dodajmy, że Madison Keys była bez formy). Z zawodniczkami mniej utytułowanymi też już nie zawsze sobie radzi. W turniejach rangi WTA 1000 (jak Miami) przegrała tylko dwa spotkania, w których wygrywała pierwszego seta: z Marią Sakkari (Doha 2026) i właśnie z Magdą Linette. Wiele to mówi o tym, w jak trudnym położeniu się znalazła.

Z czyjej winy? Mecz w Miami był symptomatyczny: żeby wyciągnąć Igę z tarapatów, wskazówek udzielali jej na zmianę prawie wszyscy w boksie. Przekrzykiwali się nieustająco trener Wim Fissette, psycholożka Daria Abramowicz, fizjoterapeuta i trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk. Dziś już wiadomo, że za potknięcia ostatnich tygodni i miesięcy to Fissette zapłaci posadą.

Wim Fissette: kozioł ofiarny?

Kibicowska brać domagała się głów, to jasne. Polscy fani bywają okrutni w recenzjach i ocenach. Pojawiały się głosy, że Fissette może zostać kozłem ofiarnym sytuacji, nad którą nie potrafił zapanować. Że sprawował rządy może zbyt demokratycznie. „Dziwnym trafem Daria Abramowicz zawsze musi dorzucić swoje trzy grosze”, komentował Lech Sidor na kanale „Trzeci serwis”, bo gdy Fissette starał się Idze w Miami coś przekazać, psycholożka udzielała jej natychmiast własnych porad (typu: „reset, następna piłka, graj swoje, w dyscyplinie”). Taki schemat się utarł. Zdarzały się mecze, że wszyscy w boksie milczeli jak zaklęci. Albo wszyscy mówili jednocześnie, nic pomiędzy.

Fissette, i to mu bez wątpienia można zarzucić, nie odnalazł się w roli coacha numer jeden. Ale może tak byli umówieni. W czasach Tomasza Witkorowskiego mówiło się, że Iga woli ciszę w boksie i proste hasła ze wskazówkami. Standard wypracowany z Fissettem był zupełnie inny i, jak widać, okazał się niezbyt skuteczny: Świątek dziś jest trzecia w rankingu WTA, w 2025 r. wygrała trzy turnieje (z Wimbledonem na czele, co należy docenić), poniżej normy, do której przyzwyczaiła, a przede wszystkim wydaje się na korcie zagubiona i rozedrgana. „Ciekawe, jaka Iga dziś się wylosuje”, pisali fani przed meczami, bo potrafiła rozegrać bezbłędne spotkania, by za chwilę odpaść z turnieju po serii trudnych do wytłumaczenia niewymuszonych błędów (patrz: Indian Wells 2026).

To by oznaczało, że technikę ma, ale przerasta ją napięcie. Czy nie nad tym ma pracować Daria Abramowicz, której rolę kwestionują czasem i eksperci, i sieciowi komentatorzy?

A za chwilę Roland Garros

Gra Igi Świątek posypała się w 2024 r., jeśli szukać jednej wyraźnej cezury. Na paryskich igrzyskach wywalczyła brąz (marzyła o złocie), wybuchła tzw. afera dopingowa, straciła pierwsze miejsce w rankingu, rozstała się z Wiktorowskim. Trudne wydarzenia i emocje skumulowały się w czasie i może jak flashbacki wciąż nawracają. Za feralny mecz w Miami Iga widzów przeprosiła. „Nie taki tenis chcę pokazywać”, mówiła poruszona. To dobry symptom – do tej pory po słabszych meczach robiła czasem dobrą minę do złej gry, powtarzając jak mantrę, że „trzeba zaufać procesowi” i wyciągnąć wnioski. Oby teraz wyciągnęła słuszne. Szkoda talentu, którego przebłyski nadal tak fenomenalnie zdradza, tylko o wiele za rzadko i poniżej, jak sądzę, swoich możliwości.

Inna sprawa, że do roszady dochodzi w trudnym momencie – tuż przed startem sezonu na kortach ceglastych. Iga latami tu dominowała, czterokrotnie wygrywała Rolanda Garrosa, triumfowała w Rzymie i Madrycie. Przed rokiem już tak różowo nie było, na pewno jest apetyt na więcej. Pytanie, kto jej teraz będzie towarzyszył w boksie i czy zdąży zmienić coś na lepsze.